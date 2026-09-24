Meta: Neue kameralose KI-Brillen und „Muse Charm“ vorgestellt

Meta hat auf der Meta Connect 2026 gleich mehrere neue KI-Geräte vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen neue Smart-Brillen, ein VR-Headset und ein ungewöhnliches, handflächengroßes Gerät für den persönlichen KI-Assistenten „Muse“. Damit setzt Meta seine Strategie fort, KI stärker in Alltagsgeräte zu integrieren.

Mit der Ray-Ban Meta Audio bringt Meta erstmals Smart Glasses ohne Kamera auf den Markt. Sie konzentriert sich auf Audiofunktionen wie Musik- und Podcast-Wiedergabe, Telefonate und Live-Übersetzungen und unterstützt ebenfalls den KI-Assistenten Muse. Die Brille soll ab dem 13. Oktober für 349 US-Dollar erhältlich sein. Damit reagiert Meta zugleich auf die anhaltenden Datenschutzdebatten rund um Kameras in Smart-Brillen.

Parallel dazu präsentiert Meta die Ray-Ban Meta (Gen 3). Sie soll bis zu neun Stunden Akkulaufzeit bieten, bekommt eine neue frei belegbare Aktionstaste und behält die 12-Megapixel-Kamera sowie 3K-Videoaufzeichnung der Vorgängergeneration bei. Über die Meta-AI-App lässt sich die Taste individuell konfigurieren, etwa für den direkten Zugriff auf Meta AI oder die Live-Übersetzung. Der Verkauf startet ab 449 US-Dollar.

VR-Brille mit externem Rechen-Puck

Auch im VR-Bereich legt Meta nach. Die rund 100 Gramm leichten Meta VR Glasses kombinieren ein 5K-Micro-OLED-Display mit Meta AI, Augen- und Hand-Tracking. Rechenleistung, Akku und Speicher sitzen dabei in einem separaten Puck, der in der Tasche getragen wird. Meta positioniert das Gerät als Mischung aus persönlichem Kino, Gaming-Plattform und mobilem Arbeitsplatz. Der Verkaufsstart ist für Frühjahr 2027 zu einem Preis von 1.299,99 US-Dollar geplant.

Für Videoanrufe arbeitet Meta außerdem an fotorealistischen digitalen Avataren. Ein neues Hologramm-Feature soll die Mimik und Reaktionen des Nutzers oder der Nutzerin in Echtzeit auf einen digitalen Zwilling übertragen. Eine Variante davon soll später auch für die Ray-Ban Meta Display verfügbar werden. Zunächst ist die Funktion für freihändige Videoanrufe über WhatsApp vorgesehen.

Muse bekommt eigene Hardware

Besonders ungewöhnlich ist der Muse Charm, ein etwa handtellergroßes Gerät, das speziell für Metas KI-Assistenten Muse entwickelt wurde. Im Zentrum sitzt ein rund zwei Zoll großes OLED-Display mit einem individuell anpassbaren Muse-Charakter. Nutzer und Nutzerinnen können Aussehen, Kleidung und Stimme verändern und direkt mit dem Assistenten interagieren. Das Gerät besitzt außerdem Kameras, Mikrofone, Lautsprecher, 5G und USB-C. Die Kameras sollen vor allem visuellen Kontext für Muse liefern.

Meta erweitert sein Brillenangebot außerdem um die Modelle „Capri“ und „Nova“, eine gemeinsam mit LISA entwickelte Kollektion sowie die „Meta Adventurer“ für 249 US-Dollar. Sie ist damit die bislang günstigste Smart-Brille des Unternehmens. Ergänzt wird das Sortiment durch ein limitiertes Meta-Fury-Modell und eine neue Elfenbein-Variante der Zusammenarbeit mit Kylie Jenner. Der Muse Charm soll ab Dezember erhältlich sein; einen offiziellen Preis nennt Meta bislang nicht. Laut Bloomberg könnte er ungefähr auf dem Niveau einer Smartwatch liegen. Weitere Infos zu den Neuerscheinungen gibt es im Meta Newsroom.