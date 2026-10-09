Microsoft kürzt OneDrive-Speicher für Familien: Nur noch 2 TB statt 6 TB

Da freut sich die Familien-Cloud: Microsoft dreht am Speicherregler, und zwar nach unten. Wer ein Microsoft-365-Family- oder -Premium-Abo hat, bekam bislang für bis zu sechs User jeweils 1 Terabyte OneDrive-Speicher, in Summe also 6 TB. Ab dem 2. Mai 2027 müssen sich alle Beteiligten zusammen lediglich 2 TB teilen. Am Preis ändert sich dagegen nichts, Microsoft behält also dasselbe Geld und liefert dafür weniger. Wer mehr Platz braucht, kann Speicher hinzu buchen – natürlich gegen Aufpreis.

Der Speicher wird künftig zwar zusammengerechnet, die Daten bleiben aber voneinander getrennt. Jedes Familienmitglied sieht weiterhin nur die eigenen Dateien, es sei denn, jemand gibt gezielt etwas frei. Bereits dazugebuchter Speicher wird auf die neuen 2 TB aufgeschlagen, das gilt laut Microsoft auch für kostenlose Speicherzuschüsse von Familienmitgliedern. Das Abo Microsoft 365 Pro kommt auf 5 TB gemeinsamen Speicher.

In den FAQ wird Microsoft dann ziemlich vage. Die Bestandskundschaft in „unterstützten“ Märkten könnte bei der Umstellung vorübergehend Bonusspeicher erhalten, sofern sie die „Berechtigungsanforderungen“ erfüllen und ihr Abo verlängern. „Für diesen Bonusspeicher zahlen Sie nicht extra. Er wird dem in Ihrem Abonnement enthaltenen Speicher hinzugefügt“, heißt es von Microsoft. Was genau die Voraussetzungen sind und wie lange der Bonus gilt, verrät der Konzern allerdings nicht.

Upgrade-Falle: Wer wechselt, verliert sofort

Besonders tückisch wird es beim Tarifwechsel: Wer jetzt etwa ein Upgrade von Family auf Premium durchführt, bekommt sofort nur noch 2 TB gemeinsamen Speicher. Bei einem Downgrade greift die Kürzung dagegen erst nach dem 2. Mai 2027. Der Grund: Für neue und geänderte Abos gelten die neuen Regeln bereits seit Donnerstag, dem 8. Oktober 2026.

Wer mit seiner Familie mehr als 2 TB nutzt, wird vor der Umstellung benachrichtigt. Dann bleibt die Wahl: Entweder Speicher dazukaufen oder Dateien löschen. Insgesamt sind bis zu 10 TB Cloudspeicher möglich. Microsoft räumt zudem eine Gnadenfrist von bis zu einem Jahr ein, in der die Dateien erhalten bleiben. Immerhin gibt es laut des Tech-Magazins Neowin einen Lichtblick: Microsofts KI Copilot soll in den Tarifen Family und Premium künftig nicht mehr nur dem Kontoinhaber offenstehen, sondern auch den übrigen Mitgliedern. Ob das den Speicherverlust aufwiegt, muss jede Familie allerdings für sich entscheiden.