Microsoft: Milliarden-Verdienst mit OpenAI, aber die Abhängigkeit wächst

Microsoft hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 rund 10 Milliarden US-Dollar mit OpenAI-bezogenen Vereinbarungen umgesetzt. Das geht aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht hervor. Der Zeitraum endete am 30. September 2026. Damit stammen fast elf Prozent des gesamten Quartalsumsatzes von Microsoft in Höhe von 92,3 Milliarden US-Dollar aus dem Geschäft mit dem KI-Unternehmen.

Schon im gesamten Geschäftsjahr 2026 erzielte Microsoft mit OpenAI einen Umsatz von 24,1 Milliarden US-Dollar. Sollte sich das aktuelle Tempo fortsetzen, könnte der Konzern künftig auf rund 40 Milliarden Dollar pro Jahr aus entsprechenden Vereinbarungen kommen. Darin enthalten sind sowohl Einnahmen aus der Umsatzbeteiligung als auch Erlöse aus Cloud-Diensten. Wie viel Geld konkret auf die einzelnen Bereiche entfällt, ist bislang nicht bekannt. Microsoft hat dazu noch keine detaillierte Aufschlüsselung veröffentlicht.

Neben den laufenden Einnahmen hat Microsoft auch erhebliche offene Forderungen gegenüber seinem KI-Partner. Zum Ende September beliefen sich diese auf 7,2 Milliarden US-Dollar, nachdem sie Ende Juni noch bei sechs Milliarden Dollar gelegen hatten. Dabei handelt es sich um ausstehende Zahlungen aus früheren Transaktionen und nicht um zusätzliche Umsätze.

So viel Geld fließt über die Umsatzbeteiligung

Ein Teil der Einnahmen dürfte aus einer Vereinbarung stammen, nach der OpenAI Berichten zufolge 20 Prozent der eigenen Umsätze an Microsoft abführt. Beide Unternehmen haben diesen Prozentsatz allerdings nicht öffentlich bestätigt. Im November 2025 berichtete TechCrunch unter Berufung auf durchgesickerte Dokumente, Microsoft habe in den ersten neun Monaten des Jahres Netto-Umsatzbeteiligungen von 865,8 Millionen US-Dollar erhalten. Microsoft hatte zuvor mehr als 13 Milliarden Dollar in OpenAI investiert. Im Rahmen einer Vereinbarung vom April 2026 soll die Umsatzbeteiligung bis 2030 weiterlaufen, allerdings mit einer Obergrenze.

Die Beziehung zwischen Microsoft und OpenAI hat sich zuletzt spürbar verändert. Im Oktober 2025 lockerten die Unternehmen ihre zuvor weitgehend exklusive Partnerschaft, so dass OpenAI stärker mit anderen Cloud-Anbietern zusammenarbeiten kann. Microsoft gab damit einen Teil seines bisherigen Einflusses auf das KI-Unternehmen auf. Im Gegenzug verpflichtete sich OpenAI, Azure-Dienste im Wert von weiteren 250 Milliarden US-Dollar zu beziehen.

Auch bei den Eigentumsverhältnissen gibt es Bewegung. Microsofts Anteil an OpenAI sank von etwa 25 Prozent im Juni auf rund 24 Prozent im September 2026. Nach der Rekapitalisierung im Oktober 2025 hatte er noch bei ungefähr 27 Prozent gelegen. Warum sich die Beteiligung weiter verringert hat, erklärte Microsoft nicht. Gleichzeitig zeigt sich ein interessantes Spannungsfeld: Microsoft verdient Milliarden an OpenAI, hält weiterhin eine bedeutende Beteiligung und profitiert von dessen Cloud-Ausgaben. Dennoch erhält OpenAI mehr Freiheit bei der Wahl seiner Technologiepartner, während beide Unternehmen in immer mehr Bereichen mit eigenen KI-Produkten um dieselbe Kundschaft werben.