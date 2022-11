Microsoft Office kann jetzt Texte aus Bilder extrahieren

Die Microsoft Office App für iPhone und iPad (App Store-Link) vereint Word, Excel und PowerPoint in einer App und vereinfacht so das Zusammenarbeiten diverser Dokumente. Die Nutzung setzt natürlich ein aktives Microsoft 365 Abonnement voraus. Mit dem Update auf Version 2.67 könnt ihr ab sofort auch die Deep Scan-Funktion nutzen.

Microsoft nennt die Funktion auch „Übersetzen von Text auf Bildern“ und erläutert:

Sie können den in Bildern verfügbaren Text mithilfe von Office Mobile App (Microsoft 365) übersetzen. Office Mobile App ermöglicht die Übersetzung von Text in Bildern aus einer Sprache in eine andere bevorzugte Sprache mithilfe von Deep-Scan. Sie können auch Aktionen wie Kopieren, Freigeben und Suchen nach diesem übersetzten Text ausführen.

Diese Aktion ist als Teil der Deep-Scan-Intelligenz verfügbar, die Text und visuelle Inhalte in den Bildern hervor hebt, damit Benutzer kopieren, freigeben, speichern und vieles mehr können. Tippen Sie einfach auf die gewünschte Aktion, und verwenden Sie den Inhalt nahtlos wieder!