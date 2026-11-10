Microsoft passt Apps für das iPhone Duo an

Apps, die den ganzen Bildschirm des iPhone Duo ausnutzen, machen einfach viel mehr Spaß. Nach und nach trudeln Updates im App Store ein, die angepasste Versionen für das iPhone Duo mitbringen. So ist es jetzt auch bei den Apps von Microsoft geschehen, die ja durchaus verbreitet sind.

Gerade bei den Office- und Produktivitäts-Apps von Microsoft ist eine Anpassung super relevant, da in Word, Excel, PowerPoint und Outlook viele Daten und viel Text anfallen können, die auf der ganzen Breite des Displays besser lesbar sind. Ob lange Word-Dokumente, besonders aufwendige Tabellenkalkulationen, umfangreiche Präsentationen oder einfach nur wichtige E-Mails: Ein optimiertes Design stellt sicher, dass die Nutzung auf Apples neuem Duo einfacher von der Hand geht.

Das gilt für beide Bildschirme, also für das kleinere Außen- und das große Innendisplay. Während das Lesen von Dokumenten auch auf dem kleinen Display gut funktioniert, ist die Bearbeitung auf dem großen, iPad-ähnlichen Bildschirm deutlich bequemer. Die große Tastatur macht das Tippen einfacher, und große Dokumente lassen sich besser darstellen, sodass das Bearbeiten unterwegs kein Problem ist.

Nur mit Abonnement sinnvoll

Weiterhin ist ein aktives Microsoft 365 Abonnement notwendig, um Dokumente bearbeiten zu können. In der Gratis-Version lassen sich Dokumente zwar öffnen und ansehen, das Bearbeiten und Erstellen ist jedoch nicht möglich. Leider ist das Abo in den letzten Jahren nicht günstiger geworden, sodass ein Jahr Microsoft 365 aktuell rund 100 Euro kostet. Dabei handelt es sich aber um den Family-Tarif für bis zu 6 Nutzer, die sich bis zu 2 TB Cloud-Speicher teilen.

Obwohl Apple mit Pages, Numbers und Keynote gleichwertige Alternativen bietet, greifen viele Nutzerinnen und Nutzer zu den Apps von Microsoft, da diese im Arbeitsalltag deutlich häufiger vertreten sind. Auch bei Apple gibt es alle neuen Funktionen der Office-Apps nur im „Apple Creator Studio“, das 12,99 Euro pro Monat oder 129 Euro pro Jahr kostet.