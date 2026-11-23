Microsoft zieht beim eigenen beliebten Aufgabenmanager To Do (App Store-Link) den Stecker. Zum 30. Juni 2027 soll der Dienst laut einer Ankündigung des Unternehmens auf sämtlichen Plattformen eingestellt werden. Betroffen sind Nutzer und Nutzerinnen von iPhone, iPad, Mac, Windows und Android ebenso wie User der Webversion. Damit endet die Geschichte einer App, die ursprünglich als Nachfolger des beliebten Aufgabenmanagers Wunderlist angetreten war. Das bedeutet gleichzeitig: Es wird Zeit, sich nach einer neuen Lösung für die tägliche Aufgabenplanung umzusehen.

Microsoft empfiehlt Personen mit Arbeits- und Schulkonten den Umstieg auf Microsoft Planner. Allerdings gibt es dabei einen entscheidenden Haken: Private Microsoft-Konten haben keinen Zugriff auf Planner. Das gilt sogar für Personen mit einem aktiven Abo von Microsoft 365 Personal und Family. Sie müssen sich also nach einer völlig anderen Aufgabenverwaltung umschauen, denn eine wirklich nahtlose Nachfolgelösung bietet Microsoft damit längst nicht mehr für alle Anwender.

Auch beim Wechsel zu Planner läuft nicht alles rund. Vorhandene Aufgaben und Listen aus To Do werden nämlich nicht automatisch übertragen. Sie sollen zwar noch bis zum 30. Juni 2027 verfügbar bleiben, danach ist der Zugriff allerdings endgültig vorbei. Microsoft hat immerhin angekündigt, vor der Abschaltung eine Exportfunktion bereitzustellen.

Mac-User verlieren ihre native Desktop-App

Besonders ärgerlich dürfte die Umstellung für Mac-Nutzer und -Nutzerinnen werden. Planner steht lediglich über den Browser oder Microsoft Teams zur Verfügung. Eine native Desktop-App für macOS oder Windows als Ersatz für To Do plant Microsoft derzeit nicht. Damit fallen auch einige praktische Funktionen weg, die bislang zum Alltag gehörten. Dazu zählen insbesondere die Offline-Verwaltung von Aufgaben und die Möglichkeit, To Do in einem kompakten Fenster parallel zu anderen Anwendungen zu nutzen.

Die Wurzeln von Microsoft To Do reichen bis zu Wunderlist zurück. Microsoft übernahm dessen Berliner Entwickler 6Wunderkinder im Jahr 2015 und stellte im April 2017 den Nachfolger To Do vor. Die neue App wurde vom ursprünglichen Wunderlist-Team entwickelt und sollte dessen Stärken übernehmen: Eine einfache Bedienung, gemeinsame Listen und die Synchronisierung über verschiedene Plattformen hinweg. Mit Funktionen wie der „Mein Tag“-Ansicht, die passende Aufgaben für den jeweiligen Tag vorschlägt, entwickelte Microsoft den Dienst kontinuierlich weiter. 2019 erschien schließlich auch eine native Mac-App mit Offline-Zugriff, gemeinsamen Listen und Outlook-Integration.

Im Mai 2020 wurde Wunderlist endgültig abgeschaltet und die Migration zu To Do damit abgeschlossen. Rund sieben Jahre nach dem Start des Nachfolgers steht nun erneut ein großer Umbruch bevor. Microsoft will bereits im Dezember 2026 damit beginnen, eine überarbeitete Funktion namens „Meine Aufgaben“ in Planner einzuführen. Bis zur endgültigen Abschaltung von To Do im Juni 2027 bleibt euch damit noch etwas Zeit, Aufgaben und Listen zu organisieren und euch auf den Wechsel vorzubereiten.