Microsoft Teams: Umgestaltete App erscheint bald auch für macOS

Microsoft hat einen verfrühten Zugang zur überarbeiteten Microsoft Teams-App veröffentlicht. Letzteres ist eine Alternative zu Slack und soll in Version 2 basierend auf Nutzerfeedback „neu konzipiert“ worden sein. Der Fokus soll dabei vor allem auf verbesserter Geschwindigkeit und Einfachheit gelegt worden sein. Microsoft Teams ist bereits in einer Windows-Preview verfügbar, zudem kündigte der Konzern aus Redmond an, bald auch eine Vorabversion für macOS zur Verfügung stellen zu wollen.

In einem Blogbeitrag kündigte Microsoft das neue Microsoft Teams 2 an. Seit dem ersten Release im Jahr 2017 sei es immer ein großes Ziel von Teams gewesen, „alle Kommunikations- und Kollaborations-Tools an einem Ort zu vereinen“. Die neue Version solle eine ganz neue Erfahrung bieten, die „von Grund auf neu“ entwickelt wurde.

„Wir haben auf Ihr Feedback gehört und Teams von Grund auf neu konzipiert. Die neue App basiert auf Geschwindigkeit, Leistung, Flexibilität und Intelligenz – sie ist bis zu zweimal schneller und benötigt 50 Prozent weniger Speicherplatz, so dass Sie Zeit sparen und effizienter zusammenarbeiten können. Außerdem haben wir die Benutzerfreundlichkeit verbessert, so dass die Anwendung einfacher zu bedienen ist und Sie alles an einem Ort finden können. Diese Verbesserungen bilden auch die Grundlage für bahnbrechende neue KI-gestützte Erlebnisse, wie den Copilot für Microsoft Teams, der Anfang dieses Monats angekündigt wurde.“

Teams 2: Schneller, einfacher, flexibler und intelligenter

Das Microsoft-Team hat sich speziell um vier große Baustellen gekümmert und will Teams 2 laut Blogbeitrag vor allem „schneller“, „einfacher“, „flexibler“ und „intelligenter“ machen. Für bessere Geschwindigkeit musste man „eine grundlegende Investition tätigen, um die Plattform zu überarbeiten und die Daten-, Netzwerk-, Chat- und Videoarchitektur für Geschwindigkeit und Leistung zu optimieren.“ Die Optimierungsarbeiten sind zwar noch nicht abgeschlossen, aber es wurden bereits große Fortschritte erzielt: Die Startzeit der neuen Teams-App und die Teilnahme an einer Besprechung sollen in der öffentlichen Vorschau bereits um das Doppelte schneller sein.

Für mehr Einfachheit sucht das Unternehmen nach eigenen Angaben ständig nach Möglichkeiten, „eine einfachere und dennoch funktionsreiche Erfahrung für unsere vielfältige und wachsende Nutzerbasis zu bieten.“ Mit der aktualisierten Version von Teams wurden alle Funktionen wie das Verfassen von Nachrichten, Benachrichtigungen, Suche, Organisation und vieles mehr optimiert.

Um die Flexibilität zu erhöhen, hat Microsoft laut Blogbeitrag „unser Authentifizierungsmodell, die Synchronisierung und die Benachrichtigungssysteme verbessert, um ein nahtloses und konsistentes Erlebnis zu bieten. Anstatt sich bei verschiedenen Mandanten und Konten an- und abzumelden, können Sie jetzt bei allen angemeldet bleiben und erhalten Benachrichtigungen, egal, welches Konto Sie gerade verwenden.“

Auch KI-gestützte Funktionen sollen in Teams Einzug halten. Microsoft hat bereits seine Copliot-KI-Funktion für die eigenen Office-Apps und Teams angekündigt und betont, dass Teams 2 „die Grundlage für KI-Erlebnisse der nächsten Generation sein wird, einschließlich derer, die wir bereits angekündigt haben“. Die KI soll bei der Beschleunigung von Arbeitsabläufen, der Beantwortung von Fragen in Diskussionen und mehr helfen.

Die Windows-Preview von Microsoft Teams 2 ist ab sofort verfügbar und stellt zusätzliche Admin-Ressourcen zur Aktivierung bereit. Eine macOS-Vorschau soll laut Microsoft „später in diesem Jahr“ zur Verfügung stehen. Auch der offizielle Start von Teams 2 soll ebenfalls „später in diesem Jahr“ erfolgen.

Fotos: Microsoft.