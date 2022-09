Mini Motorways ab sofort mit neuer Lissabon-Karte

Die Macher von Mini Metro haben mit Mini Motorways (App Store-Link) ein weiteres Spiel bei Apple Arcade am Start. Auch hier gilt es Stationen und Häuser so zu verbinden, dass auf den Straßen kein Chaos entsteht. Als Verkehrsplaner gilt es die Personen schnellstmöglich von A nach B zu bringen. Je komplexer das Spiel wird, desto chaotischer wird es. Man muss einen guten Überblick haben und die Stadt in Bewegung halten. Ich mag das Spielprinzip einfach und ab sofort gibt es eine neue Karte und somit weiteren Spielspaß.

Mach dich bereit für einen sonnigen Urlaub, denn mit Mini Motorways’ neuester Karte reist du auf die Iberische Halbinsel! Strahlend blauer Himmel und komplizierte Landschaft erwarten dich in Lissabon, Portugal. Lissabon, die Hauptstadt Portugals, ist eine blühende historische Hafenstadt an der Mündung des Tejo, an der auch die Pilgerroute Caminho Portugûes beginnt. Es liegt an dir, den Verkehr über die atemberaubenden Brücken und an der Küste der Stadt in Gang zu halten!

Insofern ihr ein aktives Abonnement bei Apple Arcade habt, schaut euch doch mal Mini Motorways an. Wenn euch schon Mini Metro gefallen hat, werdet ihr sicherlich auch Spaß an Mini Motorways haben. Der Download ist 152,3 MB groß, ein kurzes Video gibt es anbei.