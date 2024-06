Mini-Powerbank von Joyroom für die Apple Watch ausprobiert

Solltet ihr auf der Suche nach einer kleinen Powerbank für die Apple Watch sein, dann hat Joyroom heute das passende Angebot auf Lager. Der Hersteller verkauft seine 2.000 mAh fassende Powerbank wieder für 16,89 Euro (Amazon-Link). Dazu müsst ihr lediglich die Coupons auf der Produktseite aktivieren und der Preis fällt an der Kasse von 25,99 Euro um 35 Prozent.

Die 2.000 mAh starke Mini-Powerbank ist ziemlich kompakt und ihr könnt sie mit einem Ring sogar einfach befestigen. Die Apple Watch muss man nur auf das Ladepad legen und kann so die Watch Ultra in 2,4 bis 3 Stunden und die normale Apple Watch in 1,5 bis 2 Stunden voll aufladen. Die Kapazität reicht aus, um die Apple Watch rund zwei bis drei Mal komplett aufzuladen.

Dafür ist nur ein bisschen Geduld gefragt. Die kleine Powerbank von Joyroom lädt die Apple Watch gemächlich auf, einen Schnelllademodus gibt es leider nicht. Den aktuellen Ladezustand der Powerbank könnt ihr dabei stets auf einem kleinen Display ablesen.

Die Verarbeitung des Produkts würden wir als dem Preis angemessen betrachten. Ihr bekommt sicherlich kein Premium-Gehäuse mit hochwertigen Materialien, auch die kleine Lederschlaufe fühlt sich eher nach Gummi an. Aber: Der kleine Metallring gehört zum Lieferumfang dazu und kann einfach geöffnet werden, um den Akku irgendwo zu befestigen. Falls nicht gewünscht, könnt ihr den Ring auch ebenso leicht abnehmen.

Aufgeladen wird die Powerbank über einen USB-C-Anschluss, auch das läuft mit 5 Watt eher gemächlich ab. Mit einem Gewicht von nur 63 Gramm bekommt ihr am Ende einen äußerst leichten und auch kompakten Begleiter, der seine Aufgabe zuverlässig erledigt. Sicherlich nicht mit der absolut besten Leistung, dafür aber zu einem richtig guten Kurs.

Alternativen für die Apple Watch

Viel Auswahl gibt es in diesem Segment nicht, zumindest was Markenhersteller angeht. Belkin hat vor einiger Zeit einen Akku mit Apple Watch Ladefläche auf den Markt gebracht. Dieser fällt mit einer Kapazität von 10.000 mAh aber deutlich größer aus und kostet mit derzeit 67 Euro aber deutlich mehr.

Noch günstiger wird es bei der Marke Veger. Hier bekommt ihr eine Mini-Powerbank mit 1.200 mAh derzeit sogar schon für 10,19 Euro, damit ist dann aber nur eine einzige Notladung drin.

