Im neuen MacBook Pro mit PROLED XDR Display gibt es endlich wieder ein leuchtendes Apple-Logo. Während Apple früher einfach die Hintergrundbeleuchtung des Displays genutzt hat, um den Apfel zum Leuchten zu bringen, arbeitet im neuen MacBook ein spezielles Licht, da OLED „nicht nach hinten leuchtet“. Genau dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten, die Entwickler schon jetzt nutzen.

Mit der Applikation „Backglow“ könnt ihr das leuchtende Apple-Logo manuell steuern, ohne dafür aufwendige Terminalbefehle kennen zu müssen. In der Gratis-Version lässt sich die Helligkeit manuell einstellen, und zwar unabhängig von der Bildschirmhelligkeit des MacBooks. Mit einem Klick könnt ihr das leuchtende Logo auch deaktivieren, wenn es in bestimmten Umgebungen unpassend erscheint. Hinzu kommt eine „Breathe“-Funktion, sodass das Logo sanft pulsiert.

Die Pro-Version, die aktuell 9 US-Dollar kostet, schaltet zwei weitere Modi frei: Im Musik-Modus bewegt sich das Licht passend im Takt der Musik. Zudem kann das Logo im Agenten-Modus pulsieren, wenn Claude Code arbeitet.

Lune lässt das MacBook Pro atmen

Darüber hinaus hat uns eine Mail von Moritz erreicht, der die kostenlose App „Lune“ entwickelt hat. Auch er nutzt die neuen Möglichkeiten aus, um das leuchtende Apple-Logo zu steuern. Die kleine App hat jedoch nur eine einzige Funktion: Solange das MacBook Pro aufgeladen wird, „atmet“ der Apfel im Deckel. Das ist alles.

Infos sowie den Download-Link findet ihr direkt auf der Entwicklerwebsite.

Die Geschichte des leuchtenden Apple-Logos

Seit 2015 ließ Apple das leuchtende Logo bei seinen MacBooks schrittweise auslaufen. Mit den neuen 14- und 16-Zoll-Modellen des MacBook Pro, die seit Freitag erhältlich sind und über ein PROLED-XDR-Display verfügen, kehrt es nun zurück. Wie John Gruber von Daring Fireball in Erfahrung brachte, hat das Unternehmen eigens eine maßgeschneiderte Lichtquelle entwickelt, damit das Logo wieder strahlen kann, ohne dass der Deckel dicker wird. Als Begründung nannte ein Apple-Vertreter schlicht: „Weil es einfach genial ist.“

Nach Angaben von Apple leuchtet das Logo standardmäßig, sobald der Mac in Betrieb ist. Seine Helligkeit passt sich automatisch an die Bildschirmhelligkeit sowie an die Lichtverhältnisse der Umgebung an, die der Umgebungslichtsensor des Geräts misst.