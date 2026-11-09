MacBook Pro mit PROLED XDR Display

Mit diesen Apps leuchtet das Apple-Logo im MacBook Pro individuell

Backglow und Lune im Detail

Freddy3 Kommentare zu Mit diesen Apps leuchtet das Apple-Logo im MacBook Pro individuell
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Anzeige

Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Hier direkt weiterlesen

Kommentare 3 Antworten

  2. Das Atmen erinnert etwas an die alten Statusleuchten vom MacBook Pro (glaube das aus dem Jahr 2008 oder so?), wo in der Taste zum öffnen des Deckels/Display eine kleine Statusleuchte verbaut war. Die hat, sofern der Rechner im standby war, auch „geatmet“. Ich vermute mal, das Verhalten der App ist daran angelehnt?

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de