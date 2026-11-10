Mit diesen E-Book-Readern ist der Kindle Click kompatibel

In diesem Monat bringt Amazon wieder neue Kindle-Geräte auf den Markt. Unter anderem einen neuen Paperwhite, den wir uns im Laufe des Monats noch genauer ansehen werden. Zudem gibt es ein neues Zubehör: Der Kindle Click kostet 34,99 Euro und wird in dieser Woche ausgeliefert. Die kleine Bluetooth-Fernbedienung ist nicht nur mit den neuen Kindle-Modellen kompatibel, sondern mit allen Geräten ab 2024. Aber welche sind das überhaupt?

Wichtig ist zunächst einmal: 2024 bezieht sich nicht auf das Kaufdatum des Produkts. Amazon verkauft ja bekanntlich auch ältere Kindle-Geräte, diese sind im Zweifel nicht kompatibel. Falls ihr schon einen eBook-Reader im Einsatz habt und euch nicht ganz sicher seid, könnt ihr direkt am Gerät in den Einstellungen unter Geräteoptionen und Geräteinfo nachsehen, aus welchem Jahr euer Kindle stammt.

Alle mit dem Kindle Click kompatiblen Geräte im Überblick

Kindle (11. Generation, 2024)

Kindle Kids (11. Generation, 2024)

Kindle Paperwhite (12. Generation)

Kindle Paperwhite Signature Edition (12. Generation)

Kindle Paperwhite Kids (12. Generation)

Kindle Colorsoft Signature Edition (1. Generation)

Kindle Scribe (2024)

Kindle Colorsoft (1. Generation)

Kindle Colorsoft Kids (1. Generation)

Kindle Scribe (3. Generation)

Kindle Scribe Colorsoft (1. Generation)

Kindle (2026)

Kindle Aluminium (2026)

Kindle Kids (2026)

Kindle Paperwhite (2026)

Kindle Paperwhite Signature Edition (2026)

Kindle Paperwhite Kids (2026)

Kindle Colorsoft (2026)

Kindle Colorsoft Signature Edition (2026)

Kindle Colorsoft Kids (2026)

Kindle Scribe ohne Frontbeleuchtung (2026)

Das kann der Kindle Click

Das sind also jede Menge Geräte, mit denen der Kindle Click kompatibel ist. Aber was genau kann man mit der kleinen Fernbedienung alles anstellen?

Praktisch ist der Kindle Click wohl vor allem dann, wenn man den eBook-Reader zum Lesen nicht fest in der Hand hält, sondern beispielsweise auf einem Ständer abstellt oder es sich irgendwie anders auf dem Sofa oder im Bett gemütlich gemacht hat. Mit den zwei großen Knöpfen auf der Vorderseite springt man einfacher zur nächsten oder vorherigen Seite. Zudem gibt es Tasten an der Seite, mit denen man die Bildschirmhelligkeit anpassen kann. Werden die seitlichen Tasten gleichzeitig gedrückt, wechselt der Kindle in den Ruhemodus.

Der Kindle Click verfügt über einen eingebauten Akku, der wochenlang halten soll. Aufgeladen wird die kleine Fernbedienung dann einfach über USB-C, wobei Label und Ladegerät nicht zum Lieferumfang zählen. Vielleicht ist es ja für euch das passende Gadget, um das Leseerlebnis noch ein wenig zu steigern.