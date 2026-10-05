Mobapad C2 Lite: Neuer gut ausgestatteter Einstiegs-Controller für Switch 2 und Co.

Wer nicht für jede Gaming-Plattform ein eigenes Gamepad auf dem Schreibtisch liegen haben möchte, bekommt mit dem neuen Mobapad C2 Lite einen ziemlich vielseitig aufgestellten Controller. Laut Hersteller funktioniert das Modell mit Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Windows, iOS und Android. Die Verbindung klappt je nach Gerät kabellos per Bluetooth oder klassisch per USB-C. Für Windows ist optional auch ein 2,4-GHz-Dongle erhältlich.

Technisch interessant sind vor allem die beiden Hall-Effect-Joysticks. Mobapad setzt dabei auf berührungslose Sensoren und eine spezielle, sogenannte Inverted-Snap-Fit-Konstruktion mit LSR-Führung. Das soll für eine gleichmäßige und präzise Stick-Bewegung sorgen. Der große Vorteil der Technologie: Die Position des Sticks wird magnetisch beziehungsweise über das Magnetfeld erfasst, statt über klassische mechanische Kontaktflächen. Dieser Ansatz ist insbesondere bezüglich der Langlebigkeit interessant.

Sechs Achsen und ordentlich Rumble

Auch bei den Zusatzfunktionen gibt sich der C2 Lite nicht gerade minimalistisch. An Bord sind eine 6-Achsen-Bewegungssteuerung und eine in drei Stufen einstellbare Dual-Rumble-Vibrationsfunktion. Damit deckt der Controller neben klassischen Stick- und Button-Eingaben auch Bewegungssteuerung und haptisches Feedback ab, und bietet somit Funktionen, die gerade bei kompatiblen Switch-Spielen eine Rolle spielen können.

Für Spieler und Spielerinnen, die gerne etwas tiefer in die Controller-Konfiguration einsteigen, bringt der C2 Lite zwei zusätzliche Tasten auf der Rückseite mit. Über die Mobapad-App (App Store-Link), die kostenlos für iPhones und iPads im deutschen App Store erhältlich ist, lassen sich laut Hersteller außerdem Tastenbelegungen, Turbo-Funktion, Makros, RGB-Beleuchtung in verschiedenen Farben und Mustern sowie die Vibration in drei Stärken konfigurieren. Damit lässt sich das Gamepad stärker an persönliche Vorlieben oder bestimmte Spiele anpassen, statt bei der Standardbelegung bleiben zu müssen.

Leise Buttons und bis zu 20 Stunden Akku

Beim Spielgefühl setzt Mobapad auf weiche Membran-Tasten, die leiser und etwas gedämpfter auslösen sollen. Diese Charakteristik kommt mir als Gamerin sehr entgegen, da ich laute „clicky“ Buttons mit mechanischer Auslösung bereits nach kurzer Zeit anstrengend finde. Dazu kommen gebogene, laserstrukturierte Griffflächen. Bei der Akkulaufzeit sollen rund 18 bis 20 Stunden drin sein, je nachdem, ob man die integrierte RGB-Lichtleiste ein- oder ausgeschaltet hat, und wie stark die Vibration ausgegeben wird. Für längere Sessions dürfte damit zumindest ausreichend Reserve vorhanden sein, bevor wieder das USB-C-Kabel ins Spiel kommt.

Letzteres wird übrigens nicht mitgeliefert, sollte aber wohl in jedem Haushalt mittlerweile vorhanden sein. Ich hatte die Gelegenheit, den Mobapad C2 Lite bereits vor der offiziellen Veröffentlichung einige Wochen ausprobieren und mit meiner Switch 2 testen zu können. Im Lieferumfang befand sich in meinem Paket lediglich der Controller selbst in einer simplen Pappverpackung, zwei kleinen Schaumstoffringen zum Schutz der Joysticks sowie einer Plastikfolie als innere Umverpackung des Gamepads. Hier merkt man, dass der C2 Lite definitiv nicht als High-End-Modell, sondern eher in der günstigen Einstiegsklasse einzuordnen ist.

Griffigkeit und Switch 2-Wake-Up überzeugen

Nichtsdestotrotz war ich von der tollen Griffigkeit, den leisen Buttons, den butterweichen Joystick-Bewegungen und den vielen Anpassungsmöglichkeiten über die Mobapad-App sehr schnell begeistert, so dass der C2 Lite oft sogar meinen Nintendo Switch 2 Pro Controller beim Spielen abgelöst hat. Über eine einmalig auszuführende Aktion kann der Controller auch so eingestellt werden, dass er beim Einschalten die Switch 2 automatisch aufweckt, und so auch dem Original von Nintendo in nichts nachsteht. Lediglich einen C-Button für den GameChat auf der Switch 2 habe ich vermisst, da ich diese Funktion gerne in Mario Kart World-Battles mit dem Freundeskreis in Anspruch nehme. Aber auch hier kann man sich mit den anderen A/B/X/Y-Tasten behelfen, zwar etwas umständlicher, aber es geht.

Besonders dankbar war ich für die Mobapad-App, mit der sich nicht nur Firmware-Updates für den C2 Lite installieren lassen, sondern auch auch die Vibration in drei Stufen justieren sowie die RGB-Lichtleiste und das beleuchtete Mobapad-Logo auf der Oberseite des Gamepads in der Helligkeit anpassen oder ganz ausschalten lassen. Ich bin beim Spielen von Videogames kein großer Fan von bunt blinkenden, extrem stark vibrierenden Controllern, da mich diese zu sehr ablenken. Umso besser, dass sich das zwar hübsch anzusehende RGB-Licht komplett ausschalten und auch die Helligkeit des weiß leuchtenden Mobapad-Logos verringern lässt.

Ich liebe das Design

Was ich auch an dieser Stelle äußerst lobenswert herausstellen möchte, ist das Design des Mobapad C2 Lite Controllers. Wer wie ich schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat und noch die 1990er Jahre mit Gameboy, SNES und Co. verbracht hat, wird sich bei der Gestaltung des C2 Lite gleich zuhause fühlen. Die vierfarbigen Aktionstasten in Rot, Gelb, Grün und Blau sind dem Original-Gamepad des Super Nintendo Entertainment System, kurz SNES genannt, nachempfunden, und auch die hellgraue Farbe lässt einen ordentlichen Retrofaktor aufkommen.

Insgesamt kann ich für die Controller-Neuerscheinung auf jeden Fall eine große Empfehlung aussprechen. Interessant ist vor allem die Kombination aus Hall-Effect-Sticks, Rücktasten, Bewegungssteuerung, der Kompatibilität mit mehreren Plattformen sowie eine individuelle Anpassung per App in einem extrem preisgünstigen Controller-Paket. Wer nicht gleich 60 Euro oder noch mehr für ein Gamepad ausgeben möchte, sollte sich den C2 Lite von Mobapad auf jeden Fall genauer ansehen, der bei der Bestellung beim Hersteller selbst nur rund 24 Euro kostet.

Sehr attraktiver Preis für den C2 Lite

Auf der Mobapad-Produktseite wird der C2 Lite derzeit mit 26,99 US-Dollar (ca. 24 Euro) ausgezeichnet, die Variante inklusive 2,4 GHz-Dongle kostet 35,99 USD (ca. 32 Euro). Der Versand an eine deutsche Adresse ist kostenlos, bezahlt werden kann unter anderem mit PayPal, Klarna, Kreditkarte und Apple Pay. Alternativ gibt es laut Mobapad die Option, den Controller bei Amazon in den USA zu bestellen. Dort werden aktuell 23,97 Euro für den Controller sowie 12,09 Euro Versand- und Importkosten nach Deutschland fällig, was zusammen rund 36 Euro an Gesamtkosten bei einer Bestellung ergibt.