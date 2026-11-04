Mobapad Chitu 2 HD Silent Edition: Flüsterleise Steuerung statt nerviger Klickgeräusche

Falls ihr schon einige meiner vorherigen Artikel und Testberichte zu Game-Controllern verschiedener Hersteller gelesen habt, wird euch vielleicht etwas aufgefallen sein: Ich bin beileibe kein Fan von mechanischen Buttons, die wie laute Mausklicks klingen. Ich möchte mich beim Gaming mit meiner Switch 2-Konsole auf das Spiel konzentrieren und nicht durch ein ständiges „Klick-klick… klickklickklickklick…“ abgelenkt werden.

Der Nintendo Switch 2 Pro Controller gehört daher nicht umsonst zu meinen Lieblingen für ausgedehnte Gaming-Sessions, da er sehr leise ist und dabei ein sehr angenehmes Klick-Gefühl hat. Mit einem Kaufpreis von knapp 90 Euro ist dieses Exemplar aber auch wirklich extrem teuer. Durch die Kooperation mit dem Hersteller Mobapad, von dem ich zuletzt das tolle Einsteiger-Gamepad C2 Lite vorgestellt habe, bin ich nun auf den extra als „Silent Edition“ beworbenen Game-Controller Chitu 2 HD gestoßen.

Der Gamepad-Spezialist verspricht beim Chitu 2 HD Silent Edition eine besonders leise Bedienung, ohne dabei auf moderne Gaming-Features zu verzichten. Dafür kommen Flüssigsilikon (LSR) und ein spezieller LAT-Schalldämpfungsschaum zum Einsatz. Die ABXY-Tasten, das Steuerkreuz und die Trigger sollen dadurch lediglich 38 Dezibel erreichen. Zum Vergleich: Herkömmliche Controller liegen laut Hersteller bei mindestens 60 Dezibel. Das dürfte besonders für nächtliche Gaming-Sessions interessant sein, wenn andere im Haushalt bereits schlafen.

TMR-Sticks gegen den gefürchteten Stick-Drift

Auch bei der Analogstick-Technik setzt Mobapad auf eine interessante Lösung. Verbaut sind Gulikit TMRglide-Sticks, die eine präzise Steuerung und eine zuverlässige Drift-Vermeidung ermöglichen sollen. Die TMR-Technologie arbeitet mit magnetischer Positionsmessung und kommt damit ohne die klassischen verschleißanfälligen Kontaktmechanismen herkömmlicher Analogsticks aus. Eine umgekehrte Snap-Fit-Konstruktion soll zudem für geschmeidige Drehbewegungen sorgen. Gerade bei Spielen, in denen präzise Eingaben entscheidend sind, kann das ein echter Vorteil sein.

Trotz des Fokus auf eine möglichst geräuscharme Bedienung müssen Spieler und Spielerinnen nicht auf haptisches Feedback verzichten. Mobapad verbaut authentische ALPS-Linearmotoren, deren Vibrationsintensität sich in vier Stufen anpassen lässt. Damit soll das HD-Rumble-Erlebnis individuell abgestimmt werden können. Ein weiteres optisches Detail ist das beleuchtete Logo sowie zwei seitliche RGB-Leisten, dessen Farben sich aus 360 Möglichkeiten auswählen und in verschiedenen Mustern darstellen lassen. Über die kostenlos erhältliche Mobapad-App für iOS (App Store-Link) und Android lassen sich außerdem Tasten neu belegen, Makros programmieren und die Totzonen der Analogsticks anpassen.

Switch, PC und Smartphone werden unterstützt

Bei der Kompatibilität zeigt sich der Chitu 2 HD Silent Edition ebenfalls vielseitig, denn der Controller unterstützt sowohl die Nintendo Switch als auch die Switch 2, und kann beide Konsolen aus dem Standby-Modus aufwecken. Darüber hinaus ist eine Nutzung mit PC, iOS und Android vorgesehen. Für ausreichend Ausdauer sorgt ein integrierter Lithium-Ionen-Akku mit 1.000 mAh, der zwischen 15 und 20 Stunden Spielzeit ermöglichen soll. Damit eignet sich das Gamepad meiner Ansicht nach nicht nur als Alternative zum klassischen Switch 2 Pro Controller, sondern auch als plattformübergreifender Begleiter für unterschiedliche Gaming-Setups.

Ich konnte den Mobapad Chitu 2 HD Silent Edition jetzt rund zwei Wochen lang ausprobieren und bin nach wie vor total begeistert von diesem tollen Dritt-Controller. Ich hatte in der Vergangenheit schon mehrere Gamepads von Mobapad genauer unter die Lupe nehmen können, aber zusammen mit dem oben bereits erwähnten Einsteiger-Modell C2 Lite dürfte der Chitu 2 HD Silent Edition zu meinen absoluten Favoriten gehören. Die Analogsticks rotieren butterweich, die Verbindung und das Aufwecken meiner Nintendo Switch 2 geht schnell vonstatten, und die Ergonomie des Controllers mit seinen leicht geriffelten Griffen ist großartig. Besonders gut gemacht finde ich die Programmierung des M-Buttons auf dem Gamepad: Da der Chitu 2 HD Silent Edition über keinen eigenen C-Button zum Starten eines GameChats auf der Switch 2 bietet, wurde der M-Button werksseitig so programmiert, dass er automatisch das GameChat-Menü durch voreingestellte Makros aufruft.

Viele Optionen für eine bunte Lightshow

Wer es bunt mag, kann zudem das hochwertig wirkende, semi-transparente Dock für tolle RGB-Lightshows verwenden, gleiches gilt auch für die Lichtleisten am Controller selbst. Ich mag es lieber etwas dezent und habe, passend zu den neongelben Farbakzenten des Gamepads, die Lichtleisten in hellgelber Farbe leuchten lassen. In der Mobapad-App bieten sich nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, was die Farbauswahl, ihre Muster und die Helligkeit angeht. Wer ganz puristisch ist, kann die leuchtenden Elemente beim Controller und Dock auch ganz ausschalten.

Bei Gaming-Sessions macht sich der Mobapad Chitu 2 HD Silent Edition ebenfalls hervorragend. Die Eingaben erfolgen präzise und schnell und die Buttons sind im Vergleich zu vielen anderen Gamepads auf dem Markt deutlich leiser. HD Rumble 2 wie beim Nintendo Switch 2 Pro Controller gibt es hier nicht, dafür aber immerhin HD Rumble. Zudem liegt der Chitu 2 HD Silent Edition durch seine etwas dickeren Handgriffe auch noch etwas „griffiger“ in der Hand als das gerade erwähnte Flaggschiff von Nintendo. Mit einem aktuellen Kaufpreis von knapp 45 Euro macht man als ambitionierter Gamer mit diesem tollen Controller rein gar nichts falsch – das ist rund die Hälfte des Preises des Nintendo Switch 2 Pro Controllers. Wünschenswert wären lediglich noch andere Farbvarianten wie ein schlichtes Schwarz oder Dunkelblau, denn ich denke, dass sich nicht jeder für das hellblau-neongelbe Design begeistern kann.

Preise und Verfügbarkeit

Auf der Mobapad-Produktseite wird der Chitu 2 HD Silent Edition derzeit mit 49,99 US-Dollar (ca. 44,70 Euro) ausgezeichnet, die Variante inklusive Dockingstation kostet 65,99 USD (ca. 59 Euro). Optional kann für 15,99 USD (ca. 14,30 Euro) noch ein Dongle für Windows-Rechner mitbestellt werden. Der Versand an eine deutsche Adresse ist kostenlos, bezahlt werden kann unter anderem mit PayPal, Klarna, Kreditkarte und Apple Pay. Wer sich für den Mobapad Chitu 2 HD mit mechanischen Buttons interessiert, findet diese Variante derzeit bei Amazon zum Preis von 69,99 Euro inklusive kostenloser Lieferung.