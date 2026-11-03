MOFT erweitert iPhone-Duo-Kollektion: Neue Hüllen, Ständer und modulare Accessoires

Das Unternehmen MOFT („Mobile Office for Travelers“) baut das eigene Zubehörangebot für das iPhone Duo weiter aus und bringt gleich vier neue Produkte auf den Markt. Im Mittelpunkt stehen ein modulares Case, ein um 360 Grad drehbarer Handyständer mit Griff, ein vielseitiges Folio-Cover und ein speziell angepasstes Kartenetui. Dabei setzt MOFT auf ein modulares Snap System, mit dem sich Schutz, Griff und Standfunktion je nach Bedarf kombinieren lassen.

MOVAS Modular Case: Schutz nach eigenem Geschmack

Das neue MOVAS Modular Case besteht aus drei einzelnen Komponenten: Einer Rückseite, einem Scharnierschutz und einem Frontrahmen. Nutzer und Nutzerinnen können selbst entscheiden, wie umfangreich sie ihr iPhone Duo schützen möchten. Wer es etwas minimalistischer mag, verwendet lediglich die Rückseite. Für zusätzlichen Schutz lassen sich die beiden weiteren Elemente ergänzen. Ein erhöhter Kameraring und eine Displayschutzfolie für das Außendisplay gehören ebenfalls zum Lieferumfang. Als Material kommt MOFTs veganes MOVAS Performance Leather zum Einsatz, das sich durch eine angenehme Haptik und Widerstandsfähigkeit im Alltag auszeichnen soll. Das Case ist in Nebelgrau und Mitternachtsblau erhältlich, zusätzliche Rahmen- und Scharnierschutz-Sets gibt es in Terracotta und Khakigrün. Der Preis liegt bei 74,99 Euro.

MOFT O: Der Griff lässt sich jetzt komplett drehen

Eine interessante Neuerung ist der MOFT O Handyständer & Griff der 2. Generation. Das Zubehör kombiniert einen runden Griff mit einer integrierten Standfunktion und lässt sich dank einer neuen Drehscheibe um volle 360 Grad bewegen. Dadurch kann man den Griff an die eigene natürliche Handhaltung anpassen, was gerade beim aufgeklappten iPhone Duo mit seinem größeren Display praktisch sein dürfte. Gleichzeitig dient der MOFT O als Ständer fürs Hoch- und Querformat. Zwei voreingestellte Neigungswinkel stehen zur Verfügung, eine stufenlose Einstellung gibt es allerdings nicht. Für die Befestigung sorgen N52-Magnete, alternativ liegt ein selbstklebender Metallring für andere Geräte bei. Der MOFT O besteht aus poliertem Metall und veganem MOVAS-Leder, kostet 39,99 Euro und erscheint in zehn Farbvarianten.

Dynamic Folio: Hülle, Griff und Ständer in einem

Wer lieber eine integrierte Lösung statt einzelner Zubehörteile nutzt, bekommt mit dem Dynamic Folio eine passende Alternative. Das gerade einmal 1,9 Millimeter dünne Folio kombiniert einen Geräteschutz mit einer cleveren Faltkonstruktion, die gleichzeitig als Griff und Ständer dient. Die mittig angeordnete Konstruktion soll das Gewicht beim Halten besser verteilen und sowohl Links- als auch Rechtshändern einen sicheren Halt ermöglichen. Darüber hinaus lässt sich das iPhone Duo in vier unterschiedlichen Positionen im Hoch- und Querformat aufstellen, beispielsweise für Videoanrufe, zum Lesen oder zum Anschauen von Videos. Im geschlossenen Zustand schützt das Folio außerdem das Außendisplay, Scharnier und die Kamera. Es wiegt rund 73 Gramm, besteht aus veganem MOVAS-Leder und unterstützt MagSafe-Laden. Der Preis beträgt 74,99 Euro.

Snap Fold: Kartenetui und Ständer für das iPhone Duo

Auch das Snap Fold wurde speziell an die ungewöhnlichen Abmessungen des iPhone Duo angepasst. Herkömmliche MagSafe-Kartenetuis sind häufig für längere Smartphones konzipiert und passen deshalb nicht unbedingt optimal auf das breitere, kürzere Duo. MOFT hat das Format entsprechend angepasst, so dass das Etui unterhalb der Kamera sitzt und nicht über die Gerätekanten hinausragt. Bis zu fünf Karten finden darin Platz. Gleichzeitig lässt sich das Snap Fold zu einem Ständer mit mehreren Aufstellwinkeln ausklappen. Die Befestigung erfolgt magnetisch, das Material ist erneut veganes MOVAS-Leder. Fünf Farben stehen zur Auswahl, der Preis liegt bei 54,99 Euro.

Die Besonderheit der neuen Produktfamilie liegt im Zusammenspiel der einzelnen Komponenten. Das MOVAS Modular Case bildet die Basis für das modulare Snap System. Über integrierte N52-Magnete lassen sich kompatible Zubehörteile wie der MOFT O oder das Snap Fold befestigen und bei Bedarf wieder austauschen. Wer beispielsweise einen besseren Griff für längere Nutzung benötigt, greift zum MOFT O. Für den Alltag mit Geldkarten bietet sich dagegen das Snap Fold an. Das Dynamic Folio verfolgt einen anderen Ansatz und vereint Schutz, Griff und Standfunktion direkt in einem Zubehörteil.

Preise, Vorbestellung und Marktstart

Alle vier Produkte sind bereits über den deutschen MOFT-Shop vorbestellbar. Das Dynamic Folio kostet 74,99 Euro und soll ab November 2026 ausgeliefert werden. Das MOVAS Modular Case für 74,99 Euro, der MOFT O für 39,99 Euro und das Snap Fold für 54,99 Euro folgen ab Dezember 2026. Zusätzlich bietet MOFT zwei vergünstigte Bundles an: Das Pendler-Set aus Modular Case und Snap Fold kostet 109,98 Euro statt regulär 129,98 Euro. Das Everyday Flex Set kombiniert das Modular Case mit dem MOFT O und wird für 99,98 Euro statt 114,98 Euro angeboten.