Momax Travel Adapter: Die Allzweckwaffe derzeit auf 37,39 Euro reduziert

Solltet ihr demnächst einen Urlaub nach Übersee planen, egal ob über die Nordsee nach Großbritannien oder in eine weiter entfernte Region, dann sollte ein Reiseadapter nicht in eurem Gepäck fehlen. Einen sehr interessanten Kandidaten von Momax bekommt ihr derzeit bei Amazon für günstige 37,39 Euro. Regulär kostet der Momax Travel Adapter 43,99 Euro, aktuell könnt ihr ihn zum besten Preis des Jahres bestellen. Und das Beste: Der Adapter lässt sich auch wunderbar zu Hause nutzen.

Aber immer der Reihe nach. Auf der Rückseite des Momax Travel Adapters können verschiedene Stecker ausgefahren werden. Damit lässt sich das Ladegerät in den USA, Europa, Großbritannien, Asien und Australien nutzen. 13 verschiedene Steckdosentypen in über 200 Ländern und Regionen werden unterstützt.

Einmal eingesteckt, kann der Reiseadapter bis zu fünf Geräte per USB mit Strom versorgen. Dazu stehen zwei klassische USB-A-Anschlüsse und drei USB-C-Ports zur Verfügung. Die maximale Leistung per USB beträgt 70 Watt. Solltet ihr nicht gleich fünf Geräte gleichzeitig anstecken, kann also auch ein MacBook in recht ordentlicher Geschwindigkeit aufgeladen werden.

AC-Stecker macht Momax Travel Adapter besonders vielseitig

Das ist aber noch nicht alles. Der Momax Travel Adapter bietet auch einen universellen AC-Steckplatz, an dem ihr auf Reisen ein Gerät mit einem festen Stromanschluss anstecken könnt. Beachten müsst ihr hier nur, dass das Gerät auch die Spannung im jeweiligen Land unterstützt. Der Adapter funktioniert von 110 bis 250 Volt. Die maximale Leistung wird mit 2.500 Watt angegeben.

Und wenn ihr nicht auf Reisen seid, könnt ihr den Momax Travel Adapter auch prima zu Hause verwenden. Nicht nur als einfaches USB-Ladegerät, sondern zum Beispiel auch als Adapter für Geräte aus dem Ausland, die aufgrund des Steckers nicht einfach so in die Steckdose passen.