Momax Universal Travel Adapter: Ein Stecker für alle Fälle

Habt ihr für dieses Jahr schon ein paar Reisen geplant? Falls ja, dann haben wir jetzt den idealen Begleiter für euch gefunden: Den Momax Universal Travel Adapter. Der Adapter ist zwar etwas größer als herkömmliche USB-Ladegeräte, bietet dafür aber auch viel mehr Optionen. Ich möchte euch erklären, was genau euch erwartet.

Zunächst aber kümmern wir uns um den Preis. Der in den drei Farben Schwarz, Weiß und Lila erhältliche Momax Universal Travel Adapter kostet regulär 46 Euro (Amazon-Link). Derzeit könnt ihr auf der Produktseite einen Rabattgutschein in Höhe von 10 Prozent aktivieren, so dass der Preis auf 41,40 Euro fällt.

Nutzung als einfacher Adapter möglich

An der Seite verfügt der Momax Universal Travel Adapter über drei Schieber. Damit könnt ihr die passenden Kontakte für Europa, Großbritannien und die USA heraus schieben. Die US-Kontakte lassen sich sogar noch leicht drehen, damit sie auch in eine australische Steckdose passen.

Auf der Vorderseite gibt es zahlreiche kleine Löcher. Dort könnt ihr im Prinzip jedes elektrische Gerät mit einem klassischen Stecker anschließen, also beispielsweise euren Fön oder die Toniebox vom Nachwuchs. Die maximal mögliche Leistung wird vom Hersteller mit 2.500 Watt angegeben.

Momax Universal Travel Adapter bietet fünf USB-Anschlüsse

Darüber hinaus bietet der Reise-Adapter von Momax fünf USB-Anschluss, drei davon mit USB-C. Der leistungsstärkste ist an der rechten Seite zu finden und liefert im Einzelbetrieb 65 Watt. Das reicht aus, um auch ein MacBook flott aufzuladen.

An der Unterseite sind die anderen USB-Anschlüsse zu finden, jeweils zwei Ports für USB-A und USB-C. Diese Ports können jeweils 15 Watt liefern, wobei die Leistung bei der gemeinsamen Nutzung mit dem schnellen USB-C-Port etwas reduziert wird. Mehr als insgesamt 65 Watt sind mit den USB-Ports nicht drin.

Auf Amazon tummeln sich zahlreiche Reise-Adapter. Ein so umfangreiches Modell wie den Momax Universal Travel Adapter, den man ohne weiteres Zubehör auf der ganzen Welt nutzen kann, haben wir bislang aber noch nicht gesehen. Angesichts von 65 Watt Leistung und den USB-C-Ports gibt es hier auch preislich nichts zu meckern.