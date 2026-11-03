MOMENT: Neues Kamera-Zubehör für das iPhone 18 Pro und Pro Max

Der mittlerweile auch hier im Blog wohlbekannte Zubehör-Hersteller MOMENT erweitert das eigene Zubehörsortiment um mehrere Produkte für das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. Im Mittelpunkt stehen die überarbeiteten Camera Cases, die nicht nur das Smartphone schützen, sondern auch als Basis für ein modulares Kamerasystem dienen.

Die Schutzhüllen sind in fünf Farben erhältlich: Black, Indigo, Olive, Tan und Burgundy. Dank integrierter SmartAlign-Objektivhalterung lassen sich kompatible T-Series-Objektive von MOMENT werkzeuglos befestigen. Hinzu kommt die Unterstützung des QuickLock-Systems für Kamerafilter. Die Hüllen bieten laut Hersteller Fallschutz aus bis zu drei Metern Höhe und verfügen über einen optimierten MagSafe-Magnetring sowie Befestigungspunkte für Handgelenksschlaufen. Der Preis liegt bei Amazon bei 59,99 Euro.

Auch das Display bekommt passenden Schutz. Der neue Anti-Reflect Glass Screen Protector besteht aus 0,3 Millimeter dünnem, ionenverstärktem Glas und soll Kratzer sowie alltägliche Abnutzung verhindern. Besonders interessant ist die Kombination aus Antireflexbeschichtung und Anti-Glare-Schicht, die störende Spiegelungen und Blendungen reduzieren soll. Das dürfte vor allem bei der Nutzung im Freien und bei direkter Sonneneinstrahlung praktisch sein. Eine oleophobe Beschichtung erschwert zudem das Anhaften von Fingerabdrücken und Schmutz. Dynamic Island, Face ID und die übrigen Displayfunktionen bleiben uneingeschränkt nutzbar. MOMENT verkauft den Displayschutz als Zweierpack für 34,99 Euro bei Amazon.

Für ambitionierte Fotografie-Fans hat MOMENT gleich vier QuickLock-Filter im Gepäck. Der variable ND-Filter ermöglicht eine Lichtreduzierung zwischen zwei und sieben Blendenstufen und eignet sich damit besonders für Videoaufnahmen mit kontrollierter Belichtung und natürlicher Bewegungsunschärfe. Ein Einstellrad erleichtert die Anpassung der Filterstärke. Der CineBloom-Filter richtet sich dagegen an alle, die einen weicheren, filmähnlichen Look mit dezenten Lichteffekten und reduzierten Kontrasten bevorzugen. Preislich liegen die beiden Modelle bei Amazon bei 99,99 Euro beziehungsweise 74,99 Euro.

UV- und Polarisationsfilter ergänzen das Sortiment

Die beiden weiteren Filter decken klassische Anwendungsbereiche ab. Der CineClear UV QuickLock schützt die Kameraoptik vor Staub, Kratzern und Fingerabdrücken und soll gleichzeitig bläulichen Dunst reduzieren. Mit einer Lichttransmission von 98,5 Prozent ist er auf eine möglichst neutrale Bildwiedergabe ausgelegt. Er kostet bei Amazon 49,99 Euro. Wer dagegen häufig durch Glas fotografiert oder Reflexionen auf Wasser und anderen glänzenden Oberflächen reduzieren möchte, dürfte am AntiGlare CPL QuickLock Gefallen finden. Der drehbare Polarisationsfilter lässt sich individuell einstellen und kostet 84,99 Euro bei Amazon.

Damit externe Smartphone-Objektive sicher sitzen, bietet MOMENT außerdem das SmartAlign Drop-In Lens Mount separat an. Die Halterung wird von der Innenseite in die Kameraaussparung des Camera Case eingesetzt und rastet dort ein. Das SmartAlign-Bajonett richtet kompatible T-Series-Objektive automatisch aus. Anschließend genügt eine kurze Drehbewegung, um das Objektiv zu verriegeln. Das soll den Wechsel besonders einfach machen und gleichzeitig Vignettierungen bei kompatiblen Objektiven reduzieren. Ein entsprechender Objektivhalter ist bereits im Camera Case enthalten, kann aber auch einzeln für 19,99 Euro erworben werden.

Noch etwas mehr Flexibilität verspricht der 67mm QuickLock Filter Mount. Mit ihm lassen sich auch herkömmliche Kamerafilter mit 67-Millimeter-Gewinde am MOMENT Camera Case verwenden. Die Halterung wird über das QuickLock-System ohne Werkzeug befestigt und deckt das gesamte rückseitige Kameramodul mit Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- und Telekamera ab. Sogar die Kombination mehrerer kompatibler Filter ist möglich. Das leichte Gehäuse besteht aus Aluminium. Der Adapter ist für 49,99 Euro erhältlich. Auch die übrigen neuen Zubehörprodukte für das iPhone 18 Pro und Pro Max sind bereits über Amazon verfügbar.