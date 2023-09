Moments: Soziale Kontakte per Beziehungs-Manager-App pflegen

CRMs oder Customer-Relationship-Management-Tools sind für Geschäftsleute mit viel Kundenkontakt ja meist ein Muss, um ihre geschäftlichen Beziehungen zu pflegen. Wer (zu) viele soziale Kontakte hat – ob beruflich oder privat – und Gefahr läuft, Geburtstage zu vergessen oder einen Kontakt aus den Augen zu verlieren, der könnte daher die Idee eines persönlichen CRMs interessant finden. Mit Moments (App-Store-Link) ist nun eine solche Lösung für das iPhone erschienen.

Moments will Menschen dabei helfen, die für sie wichtigen Beziehungen zu pflegen – sowohl privat als auch beruflich, indem die App zum Beispiel passende Ratschläge, Erinnerungen und Aufgaben bereithält.

Um die App zu nutzen, müsst ihr zuerst eure Telefonnummer hinterlegen und dann die Namen der Personen aus euren Kontakten auswählen, mit denen ihr in Kontakt bleiben möchtet. Die ausgewählten Personen lassen sich dabei in Gruppen wie Familie, Arbeit, Freunde oder auch nach Wichtigkeit ordnen. Moments erinnert euch dann daran, dass ihr euch mit diesen Personen in Verbindung setzen müsst, indem es eine „Social To Do“-Liste erstellt. Dabei könnt ihr auswählen, wie oft die App euch an die Erledigung eurer Aufgaben erinnern darf.

Wollt ihr eine der genannten Aufgaben erledigen, könnt ihr auf die Aufgabe klicken, um dann zu verschiedenen Auswahlmöglichkeiten weitergeleitet zu werden, wie etwa eine Nachricht über eurer Wunsch-Chat-App zu verfassen oder einen Anruf zu tätigen. Falls ihr Hilfe beim Schreiben braucht, steht euch ein KI-Composer zur Seite, der euch Vorschläge für personalisierte Nachrichten macht.

Darüber hinaus könnt ihr für jeden Kontakt auch Notizen anlegen, die als Erinnerungsstütze dienen sollen.

Entwickler Robert Keus hat außerdem eine Lern-Sektion eingebaut, die euch dabei helfen soll, eure „social skills“ zu verbessern. Die App „könnte zum Beispiel vorschlagen, jemandem ein Kompliment zu machen oder um Rat zu fragen. Und es gibt Kurse zu diesen Aufgaben, die erklären, warum diese kleinen Handlungen große Auswirkungen auf Ihre Beziehungen haben können“, erklärt Keus.

Premium-Account für 39,99 Euro pro Jahr

Moments könnt ihr kostenfrei im App Store laden. Um die App mit mehr als zwanzig Kontakten nutzen zu können, braucht ihr eine Premium-Mitgliedschaft, die euch 3,99 pro Monat bzw. 39,99 Euro pro Jahr kostet. Moments läuft auf iPhones, auf denen mindestens iOS 13 installiert ist. Die App-Sprache ist Englisch.