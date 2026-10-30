MoneyCoach 14.0: Großes Update mit neuem Wallet, US-Banking und KI-Unterstützung

Der Sprung von Version 12.5.1 auf 14.0 kommt nicht von ungefähr: Das deutsche Entwicklerteam von MoneyCoach (App Store-Link) hat der gleichnamigen Finanz-App zahlreiche neue Funktionen spendiert. Neben einem speziell für das iPhone Duo entwickelten Wallet gibt es jetzt US-Bankverbindungen, Investment-Tracking und eine optionale Anbindung an ChatGPT und Claude. Auch bei Bedienung, Design und Budgetverwaltung hat sich einiges getan.

MoneyCoach überspringt kurzerhand Version 13 und präsentiert mit Version 14 ein umfangreiches Update. Besonders auffällig ist das neue MoneyCoach Wallet, das speziell für das faltbare iPhone Duo entwickelt wurde. Statt einer gewöhnlichen Kontenübersicht präsentiert die App die eigenen Finanzkonten als Karten in einem dreidimensionalen Lederportemonnaie. Beim Öffnen des iPhones öffnet sich auch das digitale Wallet. Ein Fingertipp auf eine Karte genügt, um Kontostände einzusehen oder Transaktionen hinzuzufügen. Selbst Bargeld bekommt mit virtuellen Geldscheinen einen eigenen Platz. Das Design lässt sich mit unterschiedlichen Ledervarianten, Folien und Monogrammen individualisieren. Gleichzeitig wurde die klassische App an das größere Display angepasst: Konten und Transaktionen können nun nebeneinander angezeigt werden.

US-Bankkonten, Investments und mehr Überblick

Auch bei der Kontenanbindung macht MoneyCoach einen größeren Schritt nach vorn. Erstmals lassen sich unterstützte US-Banken über den Dienstleister Plaid verbinden. Kontostände und Buchungen werden automatisch importiert und ergänzen die bereits vorhandenen europäischen Bankverbindungen. Der Importprozess wurde ebenfalls verbessert und zeigt transparent an, welche Daten gerade übertragen werden. Kanada soll als nächster Markt folgen. Darüber hinaus rücken Wertpapieranlagen stärker in den Mittelpunkt: Wer das Premium Max-Abo nutzt, kann Aktien, ETFs und unterstützte Kryptowährungen verwalten und in ihr Gesamtvermögen einbeziehen. Neben der manuellen Eingabe stehen Verbindungen zu unterstützten US-Brokern und CSV-Importe zur Verfügung. Auch Trade-Republic-Exporte werden automatisch erkannt. Portfolioübersichten und Investment-Charts liefern zusätzliche Einblicke in die Entwicklung des eigenen Vermögens.

Eine besonders spannende Neuerung ist die optionale KI-Anbindung. Über den Bereich „MCP & AI“ können Premium-Max-User MoneyCoach mit kompatiblen Assistenten wie ChatGPT oder Claude verbinden. Damit lassen sich beispielsweise Fragen zum eigenen Ausgabeverhalten stellen: Wie viel Geld ist im vergangenen Monat für Restaurantbesuche draufgegangen? Wie entwickeln sich bestimmte Budgets? Welche Rechnungen stehen demnächst an? Die Antworten basieren auf den eigenen Finanzdaten. Datenschutz und Kontrolle bleiben dabei wichtige Bestandteile des Konzepts: Die Cloud-Freigabe erfolgt nur nach ausdrücklicher Zustimmung und übermittelt eine schreibgeschützte Kopie ausgewählter Daten. Händlerbezeichnungen und Beschreibungen sind standardmäßig deaktiviert. Die KI kann weder Geld bewegen noch Buchungen verändern. Wer möchte, kann die Freigabe jederzeit wieder aufheben. Alternativ unterstützt MoneyCoach auch kompatible lokale MCP-Clients auf dem Mac.

Neue Navigation und überarbeitete Apple-Apps

Neben den großen Funktionen hat MoneyCoach auch an der alltäglichen Bedienung gearbeitet. Premium-User können die Tab-Leiste auf dem iPhone jetzt individuell konfigurieren. Bis zu vier Tabs lassen sich auswählen und frei sortieren, wobei die Übersicht stets erhalten bleibt. Wer häufig Berichte oder Sparziele nutzt, kann diese damit direkt in die Navigation holen. Auch die iPad- und Mac-Versionen wurden überarbeitet. Das iPad erhält eine neue Tab-Leiste am oberen Bildschirmrand, während die Mac-App mit einer dauerhaft sichtbaren Seitenleiste, übersichtlicheren Symbolen und einer verbesserten Darstellung von Konten und Buchungen stärker an die gewohnte Desktop-Bedienung heranrückt. Auf dem iPhone gibt es außerdem eine Querformat-Unterstützung und eine kontextabhängige Hinzufügen-Schaltfläche.

Weitere Optimierungen gibt es bei der Budgetverwaltung, die noch flexibler agieren soll: Kategorienlimits können nun gezielt für den aktuellen Monat, für alle zukünftigen Monate oder dauerhaft festgelegt werden. Dadurch lassen sich Anpassungen vornehmen, ohne rückwirkend bereits abgeschlossene Budgetperioden zu verändern. Auch Apple-Wallet-Kurzbefehle, Widgets für anstehende Rechnungen und Lieblingsbudgets sowie PDF-Exporte wurden verbessert. Selbst das bekannte MoneyCoach-Maskottchen Moco hat einen neuen Look spendiert bekommen und taucht nun an verschiedenen Stellen der App mit frischem Hoodie auf.

MoneyCoach steht als kostenloser Download für iPhones, iPads und den Mac im deutschen App Store bereit. Die Anwendung ist rund 245 MB groß und finanziert sich über ein optionales Abo, das zu Preisen ab 4,99 Euro/Monat bzw. 39,99 Euro/Jahr für den Premium-Tarif, oder 7,99 Euro/Monat bzw. 59,99 Euro/Jahr für Premium Max gebucht werden kann. Auch ein Einmalkauf in Höhe von 199,99 Euro steht bereit. Wer noch weitere Infos zu MoneyCoach benötigt, findet diese auf der englischsprachigen Website des Entwicklerteams.