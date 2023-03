MoneyCoach: Finanz-App behält eure Budgets und Konten im Blick

Im Finanzbereich des App Stores gibt es zahlreiche Apps, die die eigenen Ausgaben und Einnahmen verwalten. Seit April 2015 steht in diesem Genre auch MoneyCoach (App Store-Link) zum Download für das iPhone, iPad, den Mac und die Apple Watch zur Verfügung. Seit dem Release von MoneyCoach vor knapp acht Jahren hat sich eine Menge getan.

„MoneyCoach hilft Millionen von Menschen auf super einfache und intelligente Weise, bessere finanziellen Gewohnheiten aufzubauen. MoneyCoach schafft gesunde finanzielle Gewohnheiten, die deine finanzielle Belastung reduzieren, dein finanzielles Wissen erweitern und deine finanziellen Fähigkeiten entwickeln.“

So berichtet Entwickler Perjan Duro im App Store zu seiner Finanzverwaltungs-App. Die App kann ab iOS/iPadOS 15.0 bzw. macOS 13.0 oder neuer installiert werden und benötigt dazu rund 55 MB an freiem Speicherplatz. Auch eine deutsche Lokalisierung ist vorhanden. Die Finanzierung von MoneyCoach erfolgt über ein Abonnement für die optionale Premium-Variante der App, das 9,99 Euro/Monat bzw. 59,99 Euro/Jahr kostet. Unbegrenzte Transaktionen und Kategorien, einen CSV-Import, ein Inkognito-Modus und die Integration von Fotoquittungen sind aber auch schon in der Gratisversion enthalten.

MoneyCoach sieht sich als allumfassende Finanzverwaltung für Personen, die ihr Geld über mehrere Konten hinweg im Auge behalten und das eigene Vermögen in Echtzeit kennen wollen. Die App eignet sich beispielsweise für freiberufliche Personen, Studierende, Menschen mit vielen Finanzkonten wie Kreditkarten, Spar- und Girokonten und solche, die ihre Finanzen besser verstehen wollen.

Intelligente Budgets und interaktive Berichte

Dazu steht in MoneyCoach zunächst das Einpflegen der eigenen Daten an. Neben Infos zum Gehalt sowie weiteren Einnahmen und regelmäßigen Ausgaben wird auch gefragt, was man mit der App erreichen und worauf man sparen möchte. MoneyCoach erstellt dann auf den persönlichen Eingaben entsprechende Pläne und Budgets bereit, die sich natürlich auch individuell anpassen lassen. Die App bietet intelligente Budgets, eine benutzerdefinierte Übersicht, eine Unterstützung für mehrere Währungen, einen Kalender zur besseren Finanzplanung, interaktive Berichte, smarte Ziele, kuratierte Artikel mit Tipps und Tricks und eine schnelle Suche.

Da die Grundlage von Finanz- und Budget-Apps eine schnelle Erfassung von Ausgaben ist, setzt MoneyCoach unter anderem auf eine sprachbasierte Erfassung: So können Transaktionen auch unterwegs per Stimme auf der Apple Watch hinzugefügt werden. Zudem legt man großen Wert auf Sicherheit. Alle Daten werden lokal auf dem Gerät gespeichert und per Face ID bzw. Touch ID vor fremdem Zugriff geschützt. Wer möchte, kann auch ein manuelles Backup im iCloud Drive, in die Dropbox, bei Google Drive und anderen Diensten sichern. Zudem steht ein iCloud-Sync für Premium-User zur Verfügung, um die Daten auf allen Geräten jederzeit auf dem gleichen Stand zu halten.

In der Vergangenheit wurde MoneyCoach bereits mehrfach von Apple in den App Store-Rubriken „Unsere neuen Lieblings-Apps“, „Apps, die wir lieben“, sowie unter „App des Tages“ im US-App Store präsentiert. Auch bei WWDC 2020 und 2021-Keynote wurde MoneyCoach gezeigt. Und seit dem Release im Jahr 2015 sowie nach unserem Artikel im Februar 2017 hat sich die App im Verlauf der letzten Jahre stark weiterentwickelt, was man unter anderem am deutlich moderneren Design der aktuellen Version erkennen kann.