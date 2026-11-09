MoneyMoney: Beliebte Banking-App stellt auf Abo um

Jetzt zieht auch MoneyMoney den Stecker: Das Prinzip Einmalkauf geht nicht mehr auf, sodass die Banking-App auf ein Abo-Modell umstellt. Nachdem die App erst Anfang September den Preis von 39,99 Euro auf 79,99 Euro verdoppelt hatte, gilt das Preisschild fortan nur noch für ein Jahr und nicht mehr für immer. MoneyMoney bietet für Bestandskunden ein Angebot, das den anfänglichen Umstieg fördern soll.

Darum gibt es bei MoneyMoney ein Abo

Die Begründung ist klar und deutlich und kommt nicht überraschend, denn eine Banking-App braucht fortlaufende Pflege. Mit Support für mehr als 6.500 Banken und über 350 Schnittstellen muss sichergestellt werden, dass der Abruf jederzeit funktioniert. Durch Änderungen der Banken und angepasste Anmelde- und TAN-Verfahren ist eine kontinuierliche Arbeit notwendig. Und damit das auch künftig gewährleistet ist, stellt MoneyMoney von einem Einmalkauf auf ein Abo-Modell um, sodass regelmäßige Einnahmen die Kosten decken.

Basis und Pro im Vergleich

Wenn das neue Abo-Modell in den kommenden Tagen startet, stehen zwei Tarife zur Auswahl. „Basic“ kostet regulär 79,99 Euro pro Jahr, erlaubt den Kontoabruf und integriert das PSD2-Modul, das zuvor 39,99 Euro pro Jahr gekostet hat.

Im neuen „Pro“-Tarif kommt der SEPA-Lastschrifteinzug hinzu, der zuvor 49,99 Euro extra gekostet hat. Gleichzeitig gibt es priorisierten Support.

Dieses Angebot gibt es für Bestandskunden

Wenn der Kauf von MoneyMoney weniger als 12 Monate zurückliegt, könnt ihr die App ab dem Start des Abo-Modells noch 12 Monate wie gewohnt nutzen. Das 2. Abo-Jahr kostet dann 39,99/49,99 Euro pro Jahr, und ab dem 3. Jahr müsst ihr die regulären Preise bezahlen.

Liegt der Kauf mehr als 12 Monate zurück, könnt ihr MoneyMoney noch 3 Monate im vollen Umfang weiter nutzen. Damit der Umstieg einfacher fällt, kostet das 1. Abo-Jahr nur 39,99/49,99 Euro. Ab dem 2. Jahr fällt dann der Vollpreis an.

Was passiert mit meinen Daten?

Wer sich gegen das Abo ausspricht, bekommt weiterhin Zugriff auf alle bestehenden Daten, da diese ohnehin lokal gespeichert sind. Neue Kontodaten lassen sich dann aber nicht mehr abrufen.

Kommt eine iPhone-App?

Die Entwickler geben zudem an, dass die jährliche Zahlung die Weiterentwicklung sichern soll. Als größten Wunsch nennen die Anbieter eine iPhone-App, um Konten und Umsätze auch unterwegs im Blick zu halten. Ein echtes Bekenntnis fehlt zwar, doch mit dem Abo schafft man die Grundlage, um Wünsche wie eine iPhone-App umzusetzen.