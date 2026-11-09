MoneyMoney: Beliebte Banking-App stellt auf Abo um

Jetzt zieht auch MoneyMoney den Stecker: Das Prinzip Einmalkauf geht nicht mehr auf, sodass die Banking-App auf ein Abo-Modell umstellt. Nachdem die App erst Anfang September den Preis von 39,99 Euro auf 79,99 Euro verdoppelt hatte, gilt das Preisschild fortan nur noch für ein Jahr und nicht mehr für immer. MoneyMoney bietet für Bestandskunden ein Angebot, das den anfänglichen Umstieg fördern soll.
Darum gibt es bei MoneyMoney ein Abo
Die Begründung ist klar und deutlich und kommt nicht überraschend, denn eine Banking-App braucht fortlaufende Pflege. Mit Support für mehr als 6.500 Banken und über 350 Schnittstellen muss sichergestellt werden, dass der Abruf jederzeit funktioniert. Durch Änderungen der Banken und angepasste Anmelde- und TAN-Verfahren ist eine kontinuierliche Arbeit notwendig. Und damit das auch künftig gewährleistet ist, stellt MoneyMoney von einem Einmalkauf auf ein Abo-Modell um, sodass regelmäßige Einnahmen die Kosten decken.
Basis und Pro im Vergleich
Wenn das neue Abo-Modell in den kommenden Tagen startet, stehen zwei Tarife zur Auswahl. „Basic“ kostet regulär 79,99 Euro pro Jahr, erlaubt den Kontoabruf und integriert das PSD2-Modul, das zuvor 39,99 Euro pro Jahr gekostet hat.
Im neuen „Pro“-Tarif kommt der SEPA-Lastschrifteinzug hinzu, der zuvor 49,99 Euro extra gekostet hat. Gleichzeitig gibt es priorisierten Support.
Dieses Angebot gibt es für Bestandskunden
Wenn der Kauf von MoneyMoney weniger als 12 Monate zurückliegt, könnt ihr die App ab dem Start des Abo-Modells noch 12 Monate wie gewohnt nutzen. Das 2. Abo-Jahr kostet dann 39,99/49,99 Euro pro Jahr, und ab dem 3. Jahr müsst ihr die regulären Preise bezahlen.
Liegt der Kauf mehr als 12 Monate zurück, könnt ihr MoneyMoney noch 3 Monate im vollen Umfang weiter nutzen. Damit der Umstieg einfacher fällt, kostet das 1. Abo-Jahr nur 39,99/49,99 Euro. Ab dem 2. Jahr fällt dann der Vollpreis an.
Was passiert mit meinen Daten?
Wer sich gegen das Abo ausspricht, bekommt weiterhin Zugriff auf alle bestehenden Daten, da diese ohnehin lokal gespeichert sind. Neue Kontodaten lassen sich dann aber nicht mehr abrufen.
Kommt eine iPhone-App?
Die Entwickler geben zudem an, dass die jährliche Zahlung die Weiterentwicklung sichern soll. Als größten Wunsch nennen die Anbieter eine iPhone-App, um Konten und Umsätze auch unterwegs im Blick zu halten. Ein echtes Bekenntnis fehlt zwar, doch mit dem Abo schafft man die Grundlage, um Wünsche wie eine iPhone-App umzusetzen.
Kommentare 17 Antworten
Puh. Schade, ich nutze die App sehr gerne, aber für ein Abo dann doch zu wenig. Sollte ne mobile App kommen, dann wäre es ggf. was anderes. So aber leider raus, wenn ich ehrlich bin.
Geht mir auch so
Schade. Benutze die APP schon 2 Jahre, immer zufrieden, aber 80 EUR pro Jahr finde ich dann doch etwas heftig. 50 EUR z.b. würde meiner Meinung auch reichen. Zumindest für Bestandskunden auf mehrere Jahre, und nicht nur im 1.Jahr
Damit bin ich dann raus. MoneyMoney habe ich vor vielen Jahren gekauft und immer wieder liebend gerne genutzt. Da ich aber letztes Jahr meine Hausbank und den Anbieter meiner Kreditkarte gewechselt habe, kann ich bei ersterem Vorgänge nur noch mit dem kostspieligem PSD2 machen und an die Umsätze meiner Kreditkarte selbst für den Abruf nur noch über PSD2.
Diese beiden und mein Aktien-Depot haben wirklich gute Apps und Websites, da erspare ich mir die Abo-Kosten. ich kann die Intention als IT-Mensch zwar sehr gut nachvollziehen. Aber da ich die App nur noch für eine zentrale Übersicht nutze, werde ich mir hierfür eine Alternative aussuchen. Für den Anwendungsfall sind mir die Kosten zu hoch.
Nutze Money Monry auch schon ewig. Aber Abo Modell, nein danke. Tja dann wechsle ich mal zu Pecunia. Ist umsonst und wird immer ohne Raffgier weiter entwickelt.
Es nervt! Nur noch Abos… hab gefühlt so um die 40 Abos… kein Bock mehr auf Abos
Leute haut ab da und Finger weg vom Abo. Schenkt diesen Halsabschneidern nicht noch mehr Geld.
Könntet ihr mal eine Funktion bereitstellen die alle Abos raus filtern. Es nervt nur noch
Ich nutze seit 2021 MoneyMoney und habe mich damals explizit für diese Lösung entschieden, da es hier kein Abo gab und man per Einmalkauf die App erwerben konnte. Damals lagen die Kosten bei 29,99 Euro für den Einmalkauf.
Nun soll ich nach einer Übergangszeit im ersten Jahr 39,99 Euro und dann ab dem zweiten Jahr 79,99 Euro im Jahr berappen. Das finde ich Bestandskunden gegenüber eine Frechheit sowie auch hier Höhe für dieses Abo im Jahr! Für Bestandskunden hätte ich eine andere Lösung erwartet wie die der Nutzung der aktuellen Version, für neue Versionierung muss man das Abo abschließen.
Ich verstehe den Wechsel für die Weiterentwicklungen, aber nun auf 79,99 Euro im 2. Jahr zu wechseln finde ich doch echt hoch gegriffen.
Dann bin ich auch raus. Buhl tut‘s auch…
Mein langjähriges Vertrauen in die App ist leider angeschlagen.
Och, schade. Ich hatte gerade heute wegen Tims MoneyMoney-MCP mal geguckt, ob das vielleicht doch eine interessante Alternative zu Pecunia sein könnte, das ich seit 2009 nutze.
Auch wenn ich als Softwareentwickler verstehen kann, dass Abomodelle für den Verkäufer wirtschaftlich sinnvoll sind, bin ich nicht bereit, für die vollkommen optionale Bankingsoftware mehr zu zahlen als für mein gar nicht mal so günstiges Girokonto.
Also werde ich Pecunia weiter die Treue halten. Oder das Onlinebanking nehmen, wenn nötig.
Auch ich bin dann raus. Wir Apple Nutzer können ja gemelkt werden bis zum Getno. Hatte nach dem Einstieg der neuen Mitunternehmer schon mit einem Abo gerechnet, aber der Preis ist mir mit 79,99 Euro dann doch zu krass. Nö.
Wenn ich das ins Verhältnis setze, mit meiner anderen Must Have App, dann bin ich schon gespannt wie teuer das Abo bei Things 4 dann werden wird.
80€ für das Programm ist kompletter Wucher! Da nutze ich dann lieber die App meiner Bank und die Website!
20-30€ im Jahr wäre grenzwertig noch dronn gewesen aber 80-100€ ?NoGo ! Da bin ich raus! Schade wenn die Gier die Macht ergreift !
Das ist wieder mal ein Beispiel dafür, wie man über Jahre gewachsenes Vertrauen in kürzester Zeit zerstören kann. Wäre MoneyMoney beständig weiterentwickelt worden (ich denke z. B. an eine iOS-App mit sicherem Sync oder automatische Kategorisierungen/Analysen mittels lokaler KI o.ä.), würde ich den „Treuepreis“ von 39,99€ pro Jahr ohne zu zögern zahlen.
Aber 80€ im Jahr, damit der Anbieter die Grundlage hat, das Programm weiterzuentwickeln? Ohne mich.
der Hersteller selbst schweigt sich auf seiner Seite noch komplett aus, kein Wort zum Abo – merkwürdige Kommunikationspolitik.
Simple Banking auf dem
mac geht auch und kostet nichts. Wenn man auch überweisen will, kostet es einmalig 15€
Aber zum Abrufen der Daten reicht es alle Mal.