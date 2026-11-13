MoneyMoney rudert zurück: Bestandskunden bekommen besseren Treuepreis

Wir haben in der Vergangenheit immer wieder auf MoneyMoney hingewiesen. Eine Banking-App für den Mac, die von uns uneingeschränkt eine Empfehlung erhält. Aus diesem Grund haben sicherlich viele appgefahren-Nutzer und Nutzerinnen zugeschlagen, denn die Multibanking-App hat lange auf ein Abo verzichtet. Doch dann kam der Knall: Sowohl Bestandskunden als auch neue Kunden werden seit wenigen Tagen ordentlich zur Kasse gebeten und sollen für die App pro Jahr 80 Euro bezahlen.

Vor allem der Aufschrei von Bestandskunden war groß. Auch wir haben intern diskutiert, warum MoneyMoney kein attraktives Angebot für bestehende Kunden bietet. Vermutlich hatte man mit weniger Gegenwind gerechnet, doch nun rudern die Anbieter zumindest teilweise zurück und bieten ein deutlich besseres Treueangebot.

Ein besseres Angebot für Bestandskunden

Während neue Kunden den Vollpreis von 79,99 Euro bezahlen müssen, können sich bestehende Kunden innerhalb von drei Monaten für den reduzierten Jahrespreis von 48 Euro ab dem 2. Jahr entscheiden. Um ein Abo kommt man dennoch nicht herum, wenn man MoneyMoney weiter nutzen möchte. Der Treuepreis ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Ich kann mir vorstellen, dass 4 Euro pro Monat für den bequemen Abruf der Konten besser angenommen werden als 80 Euro pro Jahr.

Das neue Angebot gilt nur für den Basic-Tarif, der Pro-Tarif kostet weiterhin 99,99 Euro pro Jahr. Darüber hinaus schreiben uns die Entwickler, dass Nutzer der Version aus dem Mac App Store die App auch ohne Abo weiter nutzen können, jedoch ohne neue Daten abrufen zu können. Wer danach die App im vollen Umfang nutzen will, muss auf ein Abo umsteigen.

Alle aktualisierten Bedingungen könnt ihr hier nachlesen.

Abschließend bin ich auf eure Meinungen gespannt: Seid ihr bereit, 48 Euro pro Jahr für MoneyMoney zu bezahlen? Oder nutzt ihr einfach die Apps eurer Banken?