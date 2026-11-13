MoneyMoney rudert zurück: Bestandskunden bekommen besseren Treuepreis

Wir haben in der Vergangenheit immer wieder auf MoneyMoney hingewiesen. Eine Banking-App für den Mac, die von uns uneingeschränkt eine Empfehlung erhält. Aus diesem Grund haben sicherlich viele appgefahren-Nutzer und Nutzerinnen zugeschlagen, denn die Multibanking-App hat lange auf ein Abo verzichtet. Doch dann kam der Knall: Sowohl Bestandskunden als auch neue Kunden werden seit wenigen Tagen ordentlich zur Kasse gebeten und sollen für die App pro Jahr 80 Euro bezahlen.
Vor allem der Aufschrei von Bestandskunden war groß. Auch wir haben intern diskutiert, warum MoneyMoney kein attraktives Angebot für bestehende Kunden bietet. Vermutlich hatte man mit weniger Gegenwind gerechnet, doch nun rudern die Anbieter zumindest teilweise zurück und bieten ein deutlich besseres Treueangebot.
Ein besseres Angebot für Bestandskunden
Während neue Kunden den Vollpreis von 79,99 Euro bezahlen müssen, können sich bestehende Kunden innerhalb von drei Monaten für den reduzierten Jahrespreis von 48 Euro ab dem 2. Jahr entscheiden. Um ein Abo kommt man dennoch nicht herum, wenn man MoneyMoney weiter nutzen möchte. Der Treuepreis ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Ich kann mir vorstellen, dass 4 Euro pro Monat für den bequemen Abruf der Konten besser angenommen werden als 80 Euro pro Jahr.
Das neue Angebot gilt nur für den Basic-Tarif, der Pro-Tarif kostet weiterhin 99,99 Euro pro Jahr. Darüber hinaus schreiben uns die Entwickler, dass Nutzer der Version aus dem Mac App Store die App auch ohne Abo weiter nutzen können, jedoch ohne neue Daten abrufen zu können. Wer danach die App im vollen Umfang nutzen will, muss auf ein Abo umsteigen.
Alle aktualisierten Bedingungen könnt ihr hier nachlesen.
Abschließend bin ich auf eure Meinungen gespannt: Seid ihr bereit, 48 Euro pro Jahr für MoneyMoney zu bezahlen? Oder nutzt ihr einfach die Apps eurer Banken?
Kommentare 9 Antworten
Auf keinen Fall. Ich steige auf GiroCrab um: https://github.com/GiroCrab/GiroCrab
Auf keinen Fall. Ich steige auf GiroCrab um.
Abo = ohne mich
Ja klar! Ich bin auch kein Freund von Abos aber Money Money ist ein tolles Programm und funktioniert fantastisch. Die ständig notwendigen Anpassungen müssen doch irgendwie finanziert werden.
Also da ich 40 eh schon für das PSD bezahlt habe, geht 50 für mich okay
Ich bin schon gewechselt. 👋
Ich nutze MoneyMoney nur noch für den Abruf meiner Bankdaten. Ohne PSD2-Abo kann ich den vollen Umfang gar nicht nutzen. Und da meine Banken sehr gute eigene Apps / Web-Plattformen haben, nutze ich MoneyMoney nur noch für einen Gesamt-Überblick aller meiner Kontobewegungen.
Und dafür finde ich auch 48,- pro Jahr einfach Zuviel. Überall nur noch monatliche oder jährliche Abos, das nervt einfach nur noch. Und da ich MoneyMoney käuflich erworben habe eben weil es kein Abo ist, bin ich einfach nur maßlos enttäuscht von dem aktuellen Vorgehen. So kann und darf man mit seinen Kunden nicht umgehen. Das bekommen alle anderen besser hin.
Ich nutze es bis zum Letzten Tag und dann läuft es halt aus. Mich haben sie als Kunden verloren.
GiroCrab finde ich da eine sehr gute Alternative, auch wenn ein Teil meiner Banken noch nicht unterstützt wird. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, das es dort aktuell recht kräftig voran geht. Und es macht auch noch einen Super-Eindruck.
Hatte mich auch beschwert. Echt ne Frechheit.
Wenn das Programm über den App-Store lief konnte man diese mehrfach auf den eigenen Mac installieren. So war dies auch beim Entwickler direkt. Würde mich nicht wundern wenn die Lizenzbestimmungen geändert werden. Werde auch auf die Suche nach etwas anderem gehen