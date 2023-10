Mophie kabellose Charging-Vent-Halterung fürs Auto im Test

Ich bin schon seit einer Weile auf der Suche gewesen nach einer iPhone-Halterung fürs Auto. Ich navigiere am liebsten mit Google Maps und schaue gerne öfter auch auf die Karte, statt nur den Anweisungen zu lauschen. Nun habe ich den „Wireless Charging Vent Mount“ mit MagSafe-Support von Mophie ausprobiert – und bin so halb zufrieden.

Die Mophie-Halterung besteht aus drei Teilen: Der Standard-Halterung mit dem MagSafe-Adapter, einem Verlängerungsarm, über den die Halterung gedreht und gekippt werden kann und einem USB-C-Kabel samt Adapter für den Zigarettenanzünder.

Befestigt wird die Halterung an einem der Belüftungsschlitze im Auto. Anhand eines in der Länge anpassbaren Haken soll die Halterung für alle Autohersteller passend sein. Ich hatte zunächst Probleme, herauszufinden, wie sich der Haken verstellen lässt. Auf der Rückseite der Produktverpackung sieht es so aus, als müsse man einfach an dem Haken ziehen, um ihn zu verlängern. Das stimmt aber nicht. Man muss an der Halterung drehen, um den Haken rein- und rauszufahren. Das Drehen selbst ist dabei recht schwergängig. Hängt das Ganze dann erstmal am Belüftungsschlitz wirkt es etwas wackelig. Beim Testen ist mir die Halterung samt iPhone aber während der Fahrt nicht abgestürzt.

Das Aufladen via MagSafe klappt tadellos und auch das Arretieren des Verlängerungsarms klappt ohne Probleme. Was mich aber beim Fahren gestört hat, waren zwei Dinge: Das Kabel und die Position des „Vent Mounts“. Wollt ihr via MagSafe aufladen, müsst ihr die Halterung natürlich via Kabel mit dem Auto verbinden. Dazu könnt ihr entweder den Adapter für den Zigarettenanzünder benutzen oder falls euer Wagen einen USB-C-Anschluss hat auch diesen verwenden. Zwar ist im Lieferumfang ein sogenannter „Kabel-Management-Clip“ enthalten, aber in meinem Fall baumelte das Kabel immer noch zu nah am Schalthebel herum.

Das lag auch an der Position der Halterung. In meinem Carsharing-Ford-Fiesta sind die Lüftungsschlitze rechts vom Fahrersitz recht tief montiert. Darum hing auch das Kabel so tief herunter und in der Nähe des Schalthebels. Und weil die Halterung so tief hing, hing natürlich auch das iPhone vergleichsweise weit unten. Zum Navigieren war es okay, aber nicht optimal. Ich würde daher vermutlich auf eine Halterung setzen, die mit Saugnäpfen an der Windschutzscheibe befestigt ist.

Für 89,95 Euro im Apple Online Store

Den Mophie Wireless Charging Vent Mount mit MagSafe bekommt ihr für 89,95 Euro im Apple Online Store. Ein stolzer Preis für eine Halterung, auch wenn sie MagSafe-fähig ist. Ich muss allerdings sagen, dass ich sie mir für diesen Preis vermutlich nicht gekauft hätte.