Motif: 20 Prozent Rabattcode zum Valentinstag auf alle Fotoprodukte

Zum Valentinstag am 14. Februar mag man stehen, wie man will. Wer dem Herzblatt an diesem Tag eine Freude machen möchte und dabei nicht auf langweilige Klassiker wie einen Blumenstrauß oder Pralinen zurückgreifen möchte, findet in der App Motif zahlreiche Möglichkeiten, ein persönliches Fotogeschenk zu kreieren und anschließend drucken zu lassen.

Immerhin: Laut Statista können sich 73 Prozent der Frauen und 51 Prozent der Männer für selbstgemachte Geschenke begeistern. Wer also plant, ein persönliches Fotobuch, einen Kalender oder ein anderes Produkt dieser Art verschenken zu wollen, findet in der kostenlosen App Motif (App Store-Link) sicher einige Möglichkeiten. Mit einem 20 Prozent-Rabattcode inklusive kostenlosem Standardversand wird einem dieses Vorhaben derzeit auch versüßt: Dazu nutzt man den Code MotifValentinstag während des Bestellvorgangs und erhält das jeweilige designte Produkt dann günstiger.

Native Integration der iOS- bzw. macOS-Fotobibliothek

Das Besondere an Motif: Mit der App lassen sich Fotobücher, Kalender oder Postkarten aus nachhaltigen und umweltfreundlichen Materialien produzieren. Motiv ist dabei eine native Erweiterung für Apple Fotos unter macOS und iOS und synchronisiert direkt mit der Fotos-App-Bibliothek. Man kann also direkt mit den Fotos, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, schnell und einfach Fotodruckprodukte erstellen und die Erinnerungen nach Hause bestellen. Besonders praktisch ist, dass man keine neuen, komplexen Tools erlernen oder Stunden damit zubringen müssen, Fotos in eine andere Anwendung oder auf eine Website zu übertragen.

Fotobücher sind bei Motif zu Preisen ab 8,99 Euro, Kalender ab 19,99 Euro und Postkarten ab 0,89 Euro erhältlich. Wer die App nicht unterwegs auf dem Mobilgerät verwenden will, findet im Mac App Store auch noch das Pendant für macOS-Desktop-Rechner (Mac App Store-Link). Beachten sollte man vor einer Bestellung, dass Motif gegenwärtig nur die Zahlungsabwicklung per Visa- oder MasterCard unterstützt, PayPal oder andere Zahlungsmethoden sind bisher noch nicht vorhanden.