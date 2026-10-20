Mova T1 Station: Fensterputzroboter reinigt mit warmem Wasser

Vor ein paar Jahren habe ich Fensterputzroboter noch belächelt, jetzt sind sie zu einer echten Alternative geworden. Zumindest wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind – mehr dazu am Ende des Artikels. Wir wollen uns die letzte Neuerscheinung in dieser Produktkategorie ansehen, den neuen Mova T1 Station für 429 Euro.

So reinigt der Mova T1 Station die Scheiben mit warmem Wasser

Ein Alleinstellungsmerkmal des neuen Mova T1 Station ist die Tatsache, dass der Fensterputzroboter die Scheiben mit warmem Wasser reinigt. „Für stärker verschmutzte Glasflächen erwärmt die T1 Station Wasser auf bis zu 40 Grad Celsius“, schreibt der Hersteller. „Damit lösen sich unter anderem eingetrockneter Schmutz, Fingerabdrücke, Pollen und Wasserflecken leichter.“

Wie genau funktioniert das? Im Roboter (nicht in der Station) ist ein kleiner Wassertank verbaut. In den Leitungen zu den vier Düsen, die das Wasser vor dem Roboter auf die Scheibe sprühen, ist eine Heizfunktion verbaut. Nach der Aktivierung der Warmwasser-Funktion in der Mova-App soll die Reinigung effektiver werden.

Inwieweit sich das in der Praxis bemerkbar macht, haben wir bisher noch nicht selbst ausprobiert. Prinzipiell dürfte die Reinigung mit warmem Wasser aber effektiver sein, das kennt man ja auch aus anderen Bereichen.

Das alles kann der Fensterputzroboter auch noch

Die multifunktionale Station vereint Steuerung, Stromversorgung, Laden und Aufbewahrung. Ihr integrierter 4.500-mAh-Akku ermöglicht bis zu rund 110 Minuten kabellosen Betrieb. Damit lassen sich auch Fenster in Bereichen ohne leicht zugängliche Steckdose reinigen. Für längere Einsätze kann die Station zusätzlich direkt mit dem Stromnetz verbunden werden.

Das Antriebs- und Saugsystem des Mova T1 Station ermöglicht zudem die Reinigung geneigter Flächen bis zu einem Winkel von rund 45 Grad. Über die Mova-App stehen acht Reinigungskombinationen zur Verfügung, mit denen sich Reinigungsmuster und Sprühintensität an Fläche und Verschmutzungsgrad anpassen lassen.

Es braucht auf jeden Fall große Fenster

Vor ein paar Wochen habe ich einen anderen Roboter an eine Freundin verliehen, die bei ihrer Mutter die großen Fensterscheiben reinigen wollte. Noch am selben Tag habe ich eine Nachricht erhalten: „Ich brauche unbedingt so einen Roboter.“ Die Ernüchterung folgte dann ein paar Tage später, als die Freundin bei sich zuhause die Fenster gereinigt hat. Dort sind „kleine“ Fenster verbaut, der Roboter war plötzlich doch nicht mehr so genial.

Das passt zu meiner Einschätzung: Je größer die Fenster sind, desto größer ist die Erleichterung durch einen Fensterputzroboter. Falls ihr bodentiefe Fenster oder große Fensterfronten habt, dann kann so ein Teil definitiv eine Erleichterung sein.