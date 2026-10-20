Icon des Mova M1 Station

Mova T1 Station: Fensterputzroboter reinigt mit warmem Wasser

Noch effektivere Reinigung?

Fabian2 Kommentare zu Mova T1 Station: Fensterputzroboter reinigt mit warmem Wasser
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Der Mova M1 Station reinigt eine Fensterscheibe

Vor ein paar Jahren habe ich Fensterputzroboter noch belächelt, jetzt sind sie zu einer echten Alternative geworden. Zumindest wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind – mehr dazu am Ende des Artikels. Wir wollen uns die letzte Neuerscheinung in dieser Produktkategorie ansehen, den neuen Mova T1 Station für 429 Euro.

So reinigt der Mova T1 Station die Scheiben mit warmem Wasser

Ein Alleinstellungsmerkmal des neuen Mova T1 Station ist die Tatsache, dass der Fensterputzroboter die Scheiben mit warmem Wasser reinigt. „Für stärker verschmutzte Glasflächen erwärmt die T1 Station Wasser auf bis zu 40 Grad Celsius“, schreibt der Hersteller. „Damit lösen sich unter anderem eingetrockneter Schmutz, Fingerabdrücke, Pollen und Wasserflecken leichter.“


Wie genau funktioniert das? Im Roboter (nicht in der Station) ist ein kleiner Wassertank verbaut. In den Leitungen zu den vier Düsen, die das Wasser vor dem Roboter auf die Scheibe sprühen, ist eine Heizfunktion verbaut. Nach der Aktivierung der Warmwasser-Funktion in der Mova-App soll die Reinigung effektiver werden.

Inwieweit sich das in der Praxis bemerkbar macht, haben wir bisher noch nicht selbst ausprobiert. Prinzipiell dürfte die Reinigung mit warmem Wasser aber effektiver sein, das kennt man ja auch aus anderen Bereichen.

‎MOVAhome
‎MOVAhome
Download QR-Code
‎MOVAhome
Entwickler: Spacewalker Technology (Suzhou) Co., Ltd
Preis: Kostenlos

Das alles kann der Fensterputzroboter auch noch

Die multifunktionale Station vereint Steuerung, Stromversorgung, Laden und Aufbewahrung. Ihr integrierter 4.500-mAh-Akku ermöglicht bis zu rund 110 Minuten kabellosen Betrieb. Damit lassen sich auch Fenster in Bereichen ohne leicht zugängliche Steckdose reinigen. Für längere Einsätze kann die Station zusätzlich direkt mit dem Stromnetz verbunden werden.

Das Antriebs- und Saugsystem des Mova T1 Station ermöglicht zudem die Reinigung geneigter Flächen bis zu einem Winkel von rund 45 Grad. Über die Mova-App stehen acht Reinigungskombinationen zur Verfügung, mit denen sich Reinigungsmuster und Sprühintensität an Fläche und Verschmutzungsgrad anpassen lassen.

Der Mova M1 Station an einem Spiegel im Badezimmer

Es braucht auf jeden Fall große Fenster

Vor ein paar Wochen habe ich einen anderen Roboter an eine Freundin verliehen, die bei ihrer Mutter die großen Fensterscheiben reinigen wollte. Noch am selben Tag habe ich eine Nachricht erhalten: „Ich brauche unbedingt so einen Roboter.“ Die Ernüchterung folgte dann ein paar Tage später, als die Freundin bei sich zuhause die Fenster gereinigt hat. Dort sind „kleine“ Fenster verbaut, der Roboter war plötzlich doch nicht mehr so genial.

Das passt zu meiner Einschätzung: Je größer die Fenster sind, desto größer ist die Erleichterung durch einen Fensterputzroboter. Falls ihr bodentiefe Fenster oder große Fensterfronten habt, dann kann so ein Teil definitiv eine Erleichterung sein.

Angebot
MOVA T1 Station, Fensterputzroboter mit Station, Powered by dreame | 10.000 Pa...
MOVA T1 Station, Fensterputzroboter mit Station, Powered by dreame | 10.000 Pa...
  • Multifunktionale BoostBay-Basisstation. Konzipiert für einfache Mobilität und sichereren Betrieb. Die kompakte Basisstation vereinfacht die...
  • Dual-Wing Nebelreinigungssystem. Das Dual-Wing Nebelreinigungssystem setzt vier Düsen für einen Hochdruck-Mikrofeinzerstäuber ein. Der Impulsnebel...
499,00 EUR 429,00 EUR
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 20.10.2026

Anzeige

Fabian
Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

Noch mehr neues Zubehör entdecken

Kommentare 2 Antworten

  2. Können mit diesen Geräten eigentlich auch Fenster von außen geputzt werden, wenn sie nicht zu öffnen sind?
    Oder sind das alles nur indoor-Geräte?

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de