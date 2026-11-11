Mova V70 Ultra Complete: Günstiger als Dreame und Roborock

Vor etwas mehr als einem halben Jahr war ich beim großen Launch-Event von Mova in Hamburg zu Gast und habe dort den 1.399 Euro teuren Mova V70 Ultra Complete erstmals in Aktion gesehen. Aktuell bin ich wieder in Hamburg, ein geplantes Event eines anderen Herstellers in der Elbphilharmonie musste gestern kurzfristig abgesagt werden, und bei Mova hat sich einiges am Preis getan. Den Mova V70 Ultra Complete gibt es jetzt für sagenhafte 699 Euro.

50 Prozent Rabatt und das nur ein halbes Jahr nach dem Marktstart – das zeigt, wie viel Konkurrenz es derzeit im Markt gibt. Kaufen könnt ihr den Mova V70 Ultra Complete für 699 Euro übrigens nicht nur bei Amazon, sondern auch bei anderen Händlern wie MediaMarkt oder Saturn. Der bisher beste Preis für das Top-Modell von Mova lag bei 849 Euro.

Aus meiner Sicht ist es das beste Angebot für einen Saugroboter mit klassischen Wischpads, das ist derzeit bekommen könnt. Zum Vergleich: Der super flache Roborock Saros 20 mit nicht so weit ausfahrbaren Wischpads kostet 799 Euro. Der quasi identische Dreame X60 Ultra Pro wird für 949 Euro verkauft. Beide kosten also deutlich mehr, als das ebenbürtige Top-Modell von Mova.

Die wichtigsten Features des Mova V70 Ultra Complete auf einen Blick

Das Besondere am V70: Seine Seitenbürste lässt sich um bis zu 12 Zentimeter herausfahren, das Wischpad sogar um satte 16 Zentimeter. In der Praxis zeigt sich, dass die verlängerte Bürste vor allem rund um Stuhl- und Tischbeine sowie an schwer zugänglichen Kanten, etwa neben dem Kühlschrank, ihre Stärken ausspielt.

Der ausfahrbare Arm des Wischpads sorgt dafür, dass deutlich mehr Bodenfläche erfasst wird, auch unter niedrigen Möbeln und entlang von Beinen. Im Alltag macht das spürbar einen Unterschied.

Mit einer Saugkraft von 40.000 Pascal räumt der V70 ordentlich auf: Von 15 Gramm Testschmutz landeten 14,9 Gramm im Behälter, auf Teppich waren es 14,8 Gramm. Dank Laserturm, Sensorik und Kameras werden auch kleinere Gegenstände wie flache Kabel zuverlässig umfahren. Nur bei einem Spielzeugauto geriet die lange Seitenbürste leicht ins Straucheln. Doppel-Schwellen bis 9 Zentimeter meistert der Roboter dank eines zusätzlichen Kletterbeins ohne Probleme.

Die Basisstation setzt auf ein beutelloses Konzept mit entnehmbarer Staubbox, sodass künftige Folgekosten für Beutel damit komplett entfallen. Zusätzlich reinigt die Station die Wischpads mit 100 Grad heißem Wasser und trocknet sie anschließend, um Gerüche zu vermeiden.