Mova Z60: Ehemaliger Testsieger jetzt für starke 599 Euro

Vor dem Wochenende haben wir drei Saug- und Wischroboter für unter 400 Euro miteinander verglichen und konnten mit Ecovacs eine gute Empfehlung finden. Wenn euer Budget etwas größer ist, dann wird es richtig interessant: Mit dem Mova Z60 Ultra Roller bekommt ihr einen Testsieger aus dem vergangenen Jahr zum neuen Bestpreis.

Der Mova Z60 Ultra Roller ist im Sommer 2025 gestartet, damals hat der Saug- und Wischroboter stolze 1.399 Euro gekostet. Seitdem ging es steil nach unten, vor allem nach dem Start des Nachfolgers. Der Mova V70 hat aber gar nicht so viele Verbesserungen gebracht. Umso erstaunlicher ist es, dass es den Z60 jetzt schon für 599 Euro (Amazon-Link) gibt.

Nicht umsonst habe ich in meinem Testbericht zum Z70 festhalten müssen: „Im Gegensatz zum Mova V70 mit den super weit ausfahrbaren Seitenteilen gibt es beim Z70 keine wirklichen Innovationen, die uns vom Hocker hauen würden. Es ist eher nur ein kleines Upgrade, quasi der Z60s.“ Der Z60 hat nur eine geringfügig niedrigere Saugleistung und konnte beim Wischen mehr als überzeugen. Zudem dürfte die Software nach einem Jahr auf dem Markt noch einmal ein bisschen ausgereifter sein.

Die maximale Saugleistung auf dem Papier ist nicht alles

Und hier macht am Ende der Preis einfach den Unterschied. Während ihr den Mova Z60 Ultra Roller bereits für die oben angesprochenen 599 Euro bekommt, kostet der Nachfolger (ebenfalls im Angebot) 835 Euro. Damit ist der Preisunterschied nicht mehr ganz so extrem wie noch vor ein paar Wochen, mit 236 Euro aber definitiv noch spürbar.

Solltet ihr nach einem Top-Modell mit Wischwalze Ausschau halten, dann ist der Mova Z60 Ultra Roller aus meiner Sicht die aktuell vernünftigste Wahl, die ihr treffen könnt. Und auch wenn die 28.000 Pascal Saugleistung im Vergleich zu den neuen 2026er-Geräten gering wirken (hier werden bis zu 40.000 Pascal erreicht), müssen wir mit Blick auf den Alltag sagen: Diese maximale Saugleistung wird auf Hartböden ziemlich selten abgerufen.