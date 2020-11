Move, One und Beam: Zahlreiche Sonos-Lautsprecher heute günstiger kaufen

Vor ziemlich genau zwei Jahren bin ich auf das Sonos-System gewechselt und was soll ich euch sagen? Bis auf wenige Kleinigkeiten bin ich mehr als zufrieden. Es ist jedenfalls kein Vergleich zum Musiccast-System, das ich zuvor im Einsatz hatte. Falls ihr auch bei Sonos einsteigen oder euer System erweitern wollt, ist heute ein guter Tag. Es gibt zahlreiche Angebote der mit AirPlay 2 ausgestatteten Speaker.

Da wäre zum Beispiel der Sonos Move, einer der jüngeren Vertreter. Der Outdoor-geeignete Speaker ist für mich so etwas wie der Überall-Lautsprecher. Man kann ihn Zuhause in einem Raum auf die Ladestation stellen, aber auch einfach am Tragegriff packen und mit auf die Terrasse oder in den Keller nehmen. Solange er im WLAN ist, ist er Teil des Sonos-Systems. Unterwegs kann man den Sonos One in den Bluetooth-Modus schalten und so ebenfalls drahtlos Musik hören.

Bisher gab es den Sonos Move noch nicht unter 300 Euro. Vor der Black Friday Woche lag der Bestpreis bei 345 Euro, meist gab es den Sonos Move für rund 380 Euro. Heute könnt ihr bei MediaMarkt oder Saturn für 291,46 Euro zuschlagen. Ebenfalls spannend ist das Angebot bei tink.de – hier zahlt ihr zwar ein paar Euro mehr, bekommt dafür aber drahtlose Kopfhörer von Belkin kostenlos dazu.

Sonos Move 399 EUR 291,46 EUR

Mit Sonos One bekommt ihr einen der beliebtesten Smart Speaker

Immer eine Empfehlung wert ist der Sonos One. Es ist wohl der Lautsprecher, mit dem Sonos so richtig erfolgreich geworden ist. Ich habe ich bei mir Zuhause in der Küche, im Arbeitszimmer und in doppelter Ausführung als Rear-Speaker im Wohnzimmer im Einsatz. Für den Sonos One zahlt ihr aktuell nur 154,99 Euro – wie schon in den vergangenen Tagen der Black Friday Woche. Zusätzlich könnt ihr jetzt aber auch den Sonos One SL für 144,99 Euro kaufen – falls ihr auf die integrierte Sprachsteuerung verzichten könnt. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ihr die Lautsprecher wie ich als Rear-Speaker zusammen mit einer Sonos Soundbar nutzen wollt. Genau wie den Sonos Move erhaltet ihr den Sonos One in Schwarz oder Weiß.

Sonos One 229 EUR 154,99 EUR

Sonos One SL 199 EUR 144,99 EUR

Ebenfalls reduziert bekommt ihr heute die Sonos Beam. Eine Soundbar für alle, die nicht gleich die große Sonos Arc für den mehr als doppelten Preis kaufen möchte und gerade im Zusammenspiel mit Sonos One als Rear-Speaker eine tolle Sache. Einen sehr guten Preis bietet Expert.de, hier könnt ihr für 319 Euro zuschlagen.

Sonos Beam 399 EUR 319 EUR

Einige der Angebote gelten auch bei Amazon

