MX Keys und MX Master 3: Wenn da die Software nicht wäre

Ich habe keine Ahnung, wie viele Wörter ich jeden Tag auf meiner Logitech MX Keys schreibe, aber es dürften jede Menge sein. Es sind ja am Ende nicht nur die Artikel, sondern auch zahlreiche Mails, Kommentare und Anfragen, die in die Welt heraus geschickt werden. Keine Frage: An meine Finger kommt nur das Beste heran.

Nachdem ich jahrelang mit Mac-Tastaturen gearbeitet habe, setzte ich mittlerweile im Büro und auch im Home Office auf die Logitech MX Keys. Neben den Pfeiltasten und dem Nummernblock, für mich zwei essentielle Teile einer Tastatur, überzeugt mich für allem das Tippgefühl. Hier fühlen sich meine Finger wirklich wohl – und das ist längst nicht bei jeder Tastatur so.

Die kleinen Extras nehme ich da gerne mit: Beleuchtete Tasten, Kopplung mit mehreren Geräten und natürlich die drahtlose Verbindung. All das rundet eine tolle Tastatur ab. Die normale Variante hat übrigens beschriftete Tasten für Mac und Windows, die spezielle Mac-Version richtet sich ausschließlich an Apple-Nutzer.

2.982 Bewertungen Logitech MX Keys Kabellose Tastatur, Bluetooth &... Tasten mit perfektem Anschlag: Die kreisförmigen konkaven Tasten sind auf Ihre Fingerkuppen zugeschnitten, für ein durchgehend angenehmes Tippgefühl

Komfort und Stabilität: Tippen Sie mühelos auf der auf Komfort, Stabilität, Präzision und Strapazierfähigkeit ausgelegten kabellosen Tastatur

Der perfekte Partner für die MX Keys ist aus meiner Sicht die MX Master 3, zumindest solange man die Maus mit der rechten Hand bedient. Insbesondere die Sondertasten und das super schnelle Scrollrad, das dank Magnet-Technik trotzdem sehr leise ist, haben mich hier überzeugt.

Leider gibt es insbesondere bei der Maus ein Problem: Das Zusammenspiel mit macOS Big Sur ist grauenhaft. Wobei das nicht an der Maus selbst liegt, sondern viel mehr an der Software. Mit Logitech Options kann man Tasten an der Maus frei konfigurieren, sogar in Abhängigkeit der gerade aktiven Anwendung.

Mit dem aktuellsten Betriebssystem von Apple werden aber immer wieder Tastendrücke entweder gar nicht erkannt oder falsch umgesetzt. Dieses Verhalten haben wir mittlerweile auf mehreren Macs feststellen müssen. Andere Leser melden uns, dass sie Logitech Options gar nicht erst starten können.

Das letzte Update hat Logitech Anfang Dezember bereitgestellt, das ist mittlerweile schon mehr als drei Monate her. Das ist schon sehr schade, denn in Sachen Hardware spielt Logitech mit den MX-Produkten definitiv in der ersten Liga.