NachrichtenKlar: iPhone-App bietet Nachrichten übersichtlich und in leichter Sprache an

Wie viel Nachrichten braucht man eigentlich, um informiert zu sein? Die neue iOS-App NachrichtenKlar (App Store-Link) vom Indie-Entwickler Michael Becker aus dem deutschen Nürnberg versucht darauf eine sehr einfache Antwort zu geben: Rund 30 wichtige Meldungen des Tages, aufbereitet in einfacher Sprache und mit dem nötigen Hintergrund. Statt durch immer neue Schlagzeilen zu scrollen, arbeitet man einen fertigen Tagesüberblick ab. Nach ungefähr fünf Minuten soll Schluss mit dem Lesen von Nachrichten sein.

Der interessante Teil von NachrichtenKlar steckt dabei weniger in der Anzahl der Meldungen als in ihrer Aufbereitung. Die App will nicht einfach klassische Artikel kürzen, sondern erklären, was hinter einer Meldung steckt. Zu den einzelnen Briefings gehören Hintergrundinformationen, Erklärungen schwieriger Fachbegriffe und die Frage: „Warum ist das wichtig?“ Damit soll auch jemand einen Artikel verstehen können, der das Thema nicht schon seit Wochen verfolgt. Schwierige Begriffe lassen sich zudem direkt im Text erklären.

Technisch setzt der Entwickler auf einen KI-gestützten Workflow, denn Nachrichten aus seriösen Quellen werden gesammelt und anschließend von einem Sprachmodell kurz und sachlich neu aufbereitet. Wichtig dabei: Die App behauptet nicht, selbst die Nachrichtenquelle zu sein. Jede Meldung verweist auf die jeweilige Originalquelle, so dass Leser und Leserinnen bei Bedarf tiefer einsteigen können. Der Entwickler weist außerdem ausdrücklich darauf hin, dass KI Fehler machen kann.

Premium-Tarif macht aus Text auch Audio

Auch beim Produktdesign geht NachrichtenKlar einen etwas anderen Weg als klassische News-Apps. Es gibt keinen personalisierten Nachrichtenstrom, der möglichst lange zum Weiterlesen animieren soll. Die täglichen Briefings werden für alle Nutzer und Nutzerinnen erstellt. Kostenlos sind Politik, Wirtschaft und Gesellschaft enthalten, außerdem lassen sich bis zu fünf Briefings speichern. Die Oberfläche setzt auf große, gut lesbare Schrift und einen Dunkelmodus. Ein optionales Premium-Abo erweitert das Angebot auf sechs Kategorien, darunter Technologie, Wissenschaft und International, und bringt zusätzlich ausführlichere Deep Dives mit Chronologien und Folgen wichtiger Themen.

Wer lieber zuhört, bekommt mit dem Premium-Tarif außerdem eine Audio-Version der Briefings. Dazu kommt ein Sonntagsbriefing als Wochenrückblick im Podcast-Format. Das Abo kostet entweder 3,99 Euro im Monat oder 29,99 Euro im Jahr. Die kostenlose Version bleibt dabei werbefrei und enthält bereits die grundlegenden Erklärungen und Hintergründe.

Eine Zielgruppe, die der Entwickler offenbar nicht ursprünglich geplant hatte, ergibt sich fast automatisch aus dem Konzept: Menschen, die Deutsch lernen. Weil aktuelle Nachrichten in einfacher Sprache geschrieben und Fachbegriffe direkt erklärt werden, kann NachrichtenKlar als kleines tägliches Lesetraining funktionieren, ohne dass daraus gleich eine klassische Sprachlern-App werden muss. NachrichtenKlar steht als knapp 4 MB große iPhone-App im deutschen App Store zum Download bereit und kann ab iOS 17.0 oder neuer installiert werden.