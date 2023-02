Nanoleaf arbeitet erstmals an Outdoor-Produkten

Der kanadische Hersteller Nanoleaf dürfte jedem ein Begriff sein, der sich bereits mit dem Thema Smart Home beschäftigt hat. Bereits auf der CES hat Nanoleaf einige neue Produkte vorgestellt, wie etwa die modulare Deckenbeleuchtung Skylight oder die „Ambilight“-Lösung Nanoleaf 4D.

Das war aber noch längst nicht alles, was Nanoleaf in diesem Jahr auf den Markt bringen wird. Der Hersteller arbeitet derzeit zum ersten Mal auch an Produkten für den Outdoor-Bereich. Im Gegensatz zu den innovativen Panels wird man dabei das Rad aber nicht neu erfinden.

Nanoleaf String Lights: Lichterkette mit bunten LEDs

Das erste Produkt wird auf den Namen Nanoleaf String Lights hören. Eine Lichterkette für den Außenbereich mit großen, hängenden Lampen. Diese sind, ähnlich wie die Nanoleaf Essentials Bulb, wie ein Rhombenikosidodekaeder geformt. Sie sind also nicht rund und glatt, sondern aus verschiedenen geometrischen Figuren geformt.

Die einzelnen Lampen der Nanoleaf Light Strings wird man einzeln ansteuern können, es sind also verschiedenen Farben möglich. Neben der RGBW-Variante wird es die String Lights auch mit einfachen weißen LEDs geben. Der Marktstart ist für das dritte Quartal 2023 geplant.

Nanoleaf Flood Lights: Wie hell können sie leuchten?

Im gleichen Zeitraum soll das Nanoleaf Flood Light erscheinen. Es ist ausschließlich mit RGBW-Technik geplant und rechteckig geformt. Es kann entweder per Schrauben auf festen Untergründen montiert oder mit einem Spieß in der Erde befestigt werden. Man darf stark davon ausgehen, dass die Flutlichter in Sachen Helligkeit ordentlich ausgestattet sind, einen genauen Lumen-Wert kenne ich noch nicht.

Die beiden kommenden Outdoor-Produkte gehören zur Essentials-Kollektion von Nanoleaf und werden den Smart Home Standard Matter unterstützen. Die Preise der beiden Produkte sind noch nicht bekannt.