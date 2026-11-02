Nanotextur-Display im iPhone Duo: Fluch und Segen zugleich

Nach mehr als einer Woche mit dem iPhone Duo möchte ich gerne ein paar Worte zu Apples Display mit Nanotexturbeschichtung loswerden. Hier hat Apple einen durchaus klugen Schachzug vorgenommen, der vermutlich bald von der Konkurrenz kopiert wird: Das matte Display macht die Falte in der Mitte kaum wahrnehmbar.

Durch die Beschichtung ist der Knick deutlich weniger sichtbar als ohne. Wenn das Display ausgeschaltet ist, lässt sich der Falz auf jeden Fall wahrnehmen. Ist das Display jedoch mit Inhalt gefüllt, ist der Übergang quasi unsichtbar. Nur in speziellen Situationen ist der Knick sichtbar, nämlich meistens dann, wenn dunkle Inhalte auf dem Display angezeigt werden. Aber: Apple hat das wirklich geschickt gelöst, damit der Falz möglichst verborgen bleibt.

Nanotextur-Display überzeugt mich nicht ganz

Allerdings bringt die Nanotexturbeschichtung einen für mich entscheidenden Nachteil mit sich: Das Display wirkt dunkler, nicht mehr so lebendig, der Text minimal verwaschen und die Darstellung einfach etwas schlechter. Ich stelle die Helligkeit des großen Displays bei Benutzung fast immer auf die höchste Stufe, damit Texte gut lesbar sind und Farben besser zur Geltung kommen. Besonders auffällig ist der Unterschied, wenn ich vom äußeren auf das innere Display wechsle, da der kleine Bildschirm weiterhin ohne Nanotextur auskommt. Die Umstellung ist gar nicht das Problem, allerdings fehlt mir einfach die scharfe und lebendige Darstellung, die die OLED-Technik nun einmal bietet.

Da Apple lediglich eine Folie über das Display legt, haben Tests gezeigt, dass darunter ein klassisches spiegelndes OLED-Display sitzt. Der Knick ist ohne Folie deutlich sichtbarer, allerdings kommen die Farben einfach viel besser zur Geltung. Natürlich ziehe ich die Folie nicht ab, denn so ist die Garantiezeit direkt vorbei.

Letztendlich ist es Fluch und Segen zugleich: Das matte Display spiegelt nicht, lässt sich in der Sonne besser ablesen und ist gut zu bedienen. Dennoch fehlt die lebendige und scharfe Darstellung, die wir von OLED-Displays gewohnt sind. Hätte Apple die Folie nicht aufgebracht, hätten sich viele beschwert, dass der Knick zu sehr sichtbar ist. Das ist auf jeden Fall Meckern auf hohem Niveau, denn derzeit gibt es wohl kein besseres Display in einem faltbaren Smartphone.