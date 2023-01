Narcos Cartel Wars Unlimited: Zum Drogenboss werden in neuem Netflix-Game

Die US-amerikanische Kriminal- und Historiendrama-Serie Narcos über Drogenkartelle in den 1980er und 1990er Jahren in Kolumbien ist einer der großen Klassiker beim Videostreaming-Dienst Netflix. In drei Staffeln gibt es insgesamt 30 Folgen, die erste Episode startete im August 2015. Im November 2018 erschien, basierend auf dem Erfolg der Serie, auch der Ableger Narcos: Mexiko bei Netflix.

Passend dazu gibt es jetzt im App Store über Netflix Games die Neuerscheinung Narcos: Cartel Wars Unlimited (App Store-Link). Das Spiel lässt sich auf iPhones und iPads herunterladen und ist für alle Personen mit aktivem Netflix-Abonnement komplett kostenlos. Der Download ist 243 MB groß, zudem wird iOS/iPadOS 15.0 oder neuer benötigt. Auch eine deutsche Lokalisierung ist bereits vorhanden.

„Tauche in die Welt von ‚Narcos‘ ein und schlüpfe im offiziellen Strategiespiel zum Serienhit von Netflix in die gefährliche und aufregende Rolle eines Kartellbosses. Entscheide dich, ob du mit eiserner Faust regierst oder dir durch Loyalität Respekt verschaffst. Manchmal tun schlechte Menschen gute Dinge und am Ende musst du entscheiden: ‚Plata o Plomo‘? Lerne vom Drogenboss El Patron höchstpersönlich, wie eine Operation zu leiten ist, und kümmere dich mit den DEA-Agenten Murphy und Peña um deine ‚Beziehungen‘ zu den Behörden. Es geht um Geld und Macht … und von nun an ist kein Ort mehr sicher.“

So beschreibt Netflix die Neuerscheinung im App Store. Grundsätzlich lässt sich Narcos: Cartel Wars Unlimited als Strategie- und Aufbauspiel einordnen. Als zukünftiger Drogenboss hat man sein Imperium langsam, aber sicher auszubauen und dafür ein zuverlässiges Team um sich zu scharen. Sicarios müssen angeheuert und mit der eigenen Truppe gefährliche Fincas in der Nähe angegriffen werden. Zudem heißt es, das eigene Anwesen vor plündernden Feinden zu schützen, Gebäude zu errichten und zu erweitern, beispielsweise Holz- und Bargeldspeicher, Labore und Bunker.

Kartelle bilden mit anderen Spielern und Spielerinnen

Ein Aspekt von Narcos: Cartel Wars Unlimited ist auch das Zusammenspiel mit anderen Spielern und Spielerinnen aus der ganzen Welt. Zum einen lassen sich eigene Todesschwadronen losschicken, um Ressourcen von Kartellen anderer Gamer zu erbeuten, andererseits kann man sich selbst auch mit Spielern und Spielerinnen zusammenschließen, um ein Kartell zu bilden und sich gegenseitig zu unterstützen. Dabei kommt es auch zu mehrtägigen Kampagnen, um feindliche Stützpunkte zu belagern und auszurauben.

Narcos: Cartel Wars Unlimited ist ein Ableger des Spiels „Narcos: Cartel Wars“, das bereits seit einiger Zeit im App Store zur Verfügung steht, aber auf In-App-Käufe und ein Freemium-Konzept setzt. Elemente davon finden sich auch in der Netflix-Version, beispielsweise bei Wartezeiten für die Errichtung von Gebäuden oder den verschiedenen Währungen im Spiel. Dank des „Unlimited“-Zusatzes hat man hier aber kein echtes Geld zu investieren. Ein letzter Tipp zum Schluss: Solltet ihr im Besitz eines iPhones und iPads sein, installiert das Spiel auf dem Tablet. Selbst auf einem iPhone 14 Pro sind die Grafiken doch sehr klein gehalten, so dass es sich auf dem größeren Bildschirm deutlich angenehmer spielen lässt.