Der Katalog von Apple Arcade wächst weiter, denn ab sofort sind die beiden neuen Spiele NBA 2K27 Arcade Edition und Crossy Road Rush erhältlich. Weiterhin gilt, dass die Games keine Werbung beinhalten und keine In-App-Käufe anbieten. Wer das Abo abgeschlossen hat, bekommt zudem Zugriff auf die zwei legendäreren Spiele KAMI 2+ und Food Stylist – Design Game+. Aber konzentrieren wir uns auf die Highlights.

NBA 2K27 Arcade Edition

Erstmals lässt sich in der Serie auch mit Frauenteams spielen. Die WNBA wird vollständig unterstützt, mit allen 15 Teams und 180 aktiven Spielerinnen. Außerdem wurde der Karrieremodus MyCareer erweitert: Der Spielfortschritt geht schneller voran, und es gibt zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten. The Neighborhood präsentiert sich komplett neu gestaltet. Wer es unkompliziert mag, wählt einfach sein NBA-Lieblingsteam und startet ein schnelles Spiel gegen eine Mannschaft seiner Wahl.

Gesteuert wird per Touch oder Gamepad. NBA 2K27 Arcade Edition steht ab sofort für iPhone, iPad, Mac und Apple TV zum Download bereit.

Crossy Road Rush

Die bekannten Figuren aus Crossy Road stürzen sich hier in ein flottes, knallbuntes Jump’n’Run-Abenteuer. Ihr hüpft, weicht Hindernissen aus und kämpft euch durch einen Inselparcours, in dem hinter jeder Ecke neue Gefahren lauern. Dabei dürft ihr solo antreten oder zusammen mit bis zu drei weiteren Spielern, entweder lokal oder online im Koop-Modus.

Im Adventure Mode erwarten euch über 50 handverlesene Level. Der Survival Mode hält dagegen tägliche Herausforderungen bereit und lässt euch in der weltweiten Bestenliste um die höchsten Punktzahlen konkurrieren. Zum Start stehen 16 Charaktere, 40 Hüte und 12 einzigartige Boards bereit, die ihr nach und nach freischaltet.

Crossy Road Rush ist für iPhone, iPad, Mac, Apple Vision Pro und Apple TV ab sofort erhältlich.