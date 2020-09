Neato D8, D9 und D10: Neue Premium-Saugroboter in den Startlöchern

Saugroboter liegen stark im Trend: In immer mehr Haushalten kommen die smarten Helfer zum Einsatz und sorgen für Sauberkeit und gepflegte Böden. Auch bei mir kommt aktuell ein Saugroboter sehr zufriedenstellend zum Einsatz, der Roborock S6. Aber die Konkurrenz schläft nicht und stellt neue, leistungsfähige Geräte für noch mehr Komfort und Nutzerfreundlichkeit zur Verfügung. Dazu gehört auch der Hersteller Neato mit seinen drei neuen Premium-Modellen D8, D9 und D10, die nun im Rahmen der IFA 2020 vorgestellt werden.

„Die neuen Saugroboter von Neato besitzen die beste Verarbeitungsqualität und höchste Benutzerfreundlichkeit ihrer Klasse. Und auch sie profitieren von der ersten D-förmigen Bauweise der Branche. Mit der breitesten Bürste und dem größten Staubbehälter auf dem Markt erreichen Neato-Besitzer eine besonders gründliche Reinigung in jeder Ecke und an jeder Kante. […] Die Konfiguration eines Neato war noch nie einfacher. Eine Bluetooth-Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk herstellen – den optimierten Sechs-Schritte-Prozess in der neuen App MyNeato durchführen — das ist übrigens der kürzeste Einrichtungsvorgang der Branche — und schon kann’s losgehen!“