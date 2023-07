Netatmo Wetterstation: Der smarte Klassiker für 100 Euro im Angebot

Gefühlt denke ich ja seit Jahren: Jetzt müsste aber doch mal endlich eine neue Wetterstation von Netatmo auf den Markt kommen. Und dann tut sich: Nichts. Auch wenn es einige Revisionen gab, sieht die Netatmo Wetterstation noch so aus wie vor zehn Jahren. So lange ist sie tatsächlich schon auf dem Markt.

Heute könnt ihr wieder günstiger zuschlagen. Nachdem der Preis in den letzten Wochen bei mindestens 140 Euro lag, kostet die Netatmo Wetterstation heute nur 100,99 Euro (Amazon-Link). Das Starter-Kit besteht dabei aus einer Basis-Station für den Innenbereich sowie einem Außenmodul.

Mit der Netatmo Wetterstation könnt ihr die folgenden Daten direkt am oder im Haus messen: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität innen und außen, Lärmpegel innen sowie den Luftdruck. Sämtliche Messwerte werden anschaulich in einer App gesammelt und dargestellt. Mittlerweile können die Messdaten des Basis-Sets auch in HomeKit übertragen werden.

Wetterstation mit Zubehör weiter ausbauen

Zusätzlich zur Wetterstation bietet Netatmo einiges an Zubehör an. Da wäre beispielsweise das smarte Innenmodul, das man zur Überwachung und Messung von weiteren Räumen einsetzen kann. Mit dem Regenmesser kann der Niederschlag direkt im Garten gemessen werden, an besonders windigen Tagen macht der Windmesser viel Freude. Diese drei zusätzlichen Produkte bekommt ihr am Prime Day ebenfalls günstiger.

