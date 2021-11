Netatmo Wetterstation: So günstig wie seit dem Prime Day nicht mehr

Es ist schon wirklich ein wenig verwunderlich, dass es in all den Jahren kein anderer Hersteller geschafft hat, Netatmo im Bereich der smarten Wetterstation ernsthaft Konkurrenz zu machen. Es gibt zwar vereinzelte Sensoren, aber kein so komplettes Gesamtpaket, wie es Netatmo bietet.

Aktuell bekommt ihr die Wetterstation, die mittlerweile viele ihrer Daten auch problemlos an HomeKit übermitteln kann, wieder im Angebot. Amazon fordert derzeit für das Basis-Set einen Preis von 114,99 Euro, das ist so günstig wie seit dem Prime Day im Sommer nicht mehr. Im aktuellen Internet-Preisvergleich zahlt ihr bei anderen Händlern mindestens 145 Euro.

9.169 Bewertungen Netatmo Smarte Wetterstation - WLAN, Funk, Innen- und Außensensor, Wettervorhersage, Amazon Alexa &... MESSUNG DER UMGEBUNGSTEMPERATUR INNEN UND AUSSEN IN ECHZEIT: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität innen und außen, Lärmpegel innen, Luftdruck

WARNMELDUNGEN IN ECHZEIT: Mit unserer Wetterstation können Sie Warnmeldungen für innen und außen konfigurieren, die Sie dann auf Ihr Smartphone bekommen. Dank dem Belüftungsalarm wissen Sie immer,...

Ein weiterer Vorteil der Netatmo-Lösung ist das verfügbare Zubehör. Ihr könnt eure Wetterstation, die aus einem Innen- und Außenmodul besteht, auch einfach um einen Regenmesser und Windmesser erweitern. Zudem gibt es das Innenmodul auch einzeln zu kaufen, um weitere Räume im Haus damit auszustatten. Leider ist das Innenmodul dieses Mal aber nicht reduziert.

Netatmo Regenmesser Funk für die Netatmo Wetterstation, NRG01-WW Zubehör für Netatmo Smarte Wetterstation (nicht enthalten); Greifen Sie über Ihr Smartphone in Echtzeit auf die gemessene Regenmenge zu

Netatmo Windmesser für Netatmo-Wetterstation, schwarz, NWA01-WW Zubehör für Netatmo Smarte Wetterstation (nicht enthalten); Greifen Sie über Ihr Smartphone in Echtzeit auf die Windrichtung und -geschwindigkeit zu

Noch mehr Netatmo-Deals

Netatmo hat noch mehr Produkte reduziert, ihr könnt auch zur Video Türklingel, Innen- und Außenkamera oder zu den smarten Heizkörperthermostaten greifen.