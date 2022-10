Netflix bietet ab sofort einen Profiltransfer an

Netflix führt heute eine neue Funktion ein: Den Profiltransfer. So wird man ganz bequem ein Profil in einen neuen Account transferieren können, um so personalisierten Empfehlungen, den Titelverlauf, „Meine Liste“, gespeicherte Spiele und andere Einstellungen mitzunehmen.

Wann das sinnvoll ist? Wenn Kinder zum Beispiel ausziehen und die Netflix-Familie verlassen wollen (und eigentlich auch müssen) oder wenn Beziehungen auseinander gehen und man seine Verbindung auch bei Netflix auflösen möchte.

Netflix informiert: