Netflix Games: Squid Game Unleashed erscheint am 17. Dezember

Wer über ein aktives Abonnement für den Videostreaming-Dienst Netflix (App Store-Link) verfügt, bekommt seit einiger Zeit auch einen kostenlosen Zugriff auf eine wachsende Anzahl an Spielen, die den Dienst noch attraktiver machen sollen und zum Download im App Store bereitstehen. Für diese Zwecke hat Netflix bereits eigene Entwicklerstudios gegründet und plant laut eigener Aussage aus dem Sommer dieses Jahres mindestens ein neues Spiel pro Monat zu veröffentlichen.

Im Oktober dieses Jahres zeigten sich dann aber erste Hinweise, dass es mit dem Spieleangebot bei Netflix wohl doch nicht so erfolgreich zu laufen scheint, wie man es sich gewünscht hat. Die Website Game File berichtete damals, dass Netflix erst kürzlich das Spielestudio „Team Blue“ in Kalifornien geschlossen habe. Das ist insofern verwunderlich, da man dort an großen AAA-Titeln gearbeitet hat, die den Spieledienst von Netflix voranbringen sollten. Bereits im Jahr 2022 stellte ein Bericht fest, dass weniger als ein Prozent der Netflix-Abonnenten und Abonnentinnen überhaupt auf das Spiele-Angebot zugreift.

Ungeachtet dessen hat Netflix nun aber weitere Spiele für die nächsten Wochen angekündigt. Ab dem 17. Dezember dieses Jahres wird eines davon im App Store zum Download bereitstehen: Es handelt sich dabei um das von Netflix als „Party Royale Game“ bezeichnete Squid Game: Unleashed (App Store-Link), das auf der vielbeachteten Netflix-Serie Squid Game basiert.

Auch Monument Valley 3 und Civilization VI in den Startlöchern

Netflix hat bereits einen ersten Trailer für Squid Game: Unleashed bei YouTube veröffentlicht, zudem kann man sich schon jetzt für die „herzzerreißende Action mit Freunden (oder Feinden)“ vorab registrieren, so dass man zu den ersten gehört, die das Spiel herunterladen können. Squid Game: Unleashed wird zudem taktisch klug vor der Rückkehr von Squid Game Season 2, die am 26. Dezember 2024 auf Netflix erscheint, veröffentlicht.

Bereits vor kurzem hat Netflix TED Tumblewords (App Store-Link), ein Wortspiel, sowie die interaktive Geschichte A Virgin River Christmas (App Store-Link) und das düstere Ermittlungs-Spiel The Rise of the Golden Idol (App Store-Link) in den App Store gebracht. In den nächsten Wochen kommen zudem noch Neuerscheinungen wie The Ultimatum: Choices (3. Dezember, App Store-Link), Netflix Stories: A Perfect Couple (3. Dezember, App Store-Link), Civilization VI (5. Dezember, App Store-Link) sowie das lang erwartete Monument Valley 3 (10. Dezember, App Store-Link) von Netflix.