Netflix plant keine App für Apple Vision Pro

Am 2. Februar erscheint Apples Vision Pro in den USA und schon jetzt ist der entsprechende App Store online. Während zahlreiche Streaming-Apps am Start sind, fehlt mal wieder eine bekannte Größe: Netflix. Laut Mark Gurman von Bloomberg hat Netflix derzeit keine Pläne für eine Apple Vision Pro App.

„Unsere Mitglieder werden Netflix über den Webbrowser auf dem Vision Pro genießen können, ähnlich wie unsere Mitglieder Netflix auf Macs genießen können“, sagte ein Netflix-Sprecher gegenüber Gurman.

Daher wird man nur über einen kleinen Umweg Inhalte von Netflix mit Apple Vision Pro streamen können. Zuvor war noch die Rede, dass Netflix einfach die iPad-App nimmt und diese für die Datenbrille nutzt, doch scheinbar hat sich die Meinung geändert und vorerst wird es keine optimierte Netflix-App geben. Apple bietet Entwickler zwar eine einfache Portierung der iPad-App auf Vision Pro, doch diesen Schritt geht Netflix nicht.

Apple hat kürzlich verschiedene Video- und Sport-Apps angekündigt, die zum Start auf Vision Pro verfügbar sein werden, darunter Disney+, Discovery+, Max, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, ESPN, MLB und weitere. Außerdem gibt es den MLS Season Pass in der Apple TV App.