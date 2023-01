Netflix rollt neues Design für die iPhone-App aus

Solltet ihr tatsächlich Netflix (App Store-Link) auf eurem iPhone nutzen, dann dürftet ihr beim nächsten Start der App von einem überarbeiteten Design begrüßt werden. Das neue Design enthält neue, flüssigere Animationen und sogar den von anderen iPhone-Anwendungen bekannten Parallax-Effekt.

Im Mittelpunkt steht das große Serien- oder Film-Plakat, das auf der oberen Hälfte der Startseite mehr als prominent platziert ist und bei dem eben dieser besondere Effekt mit eingebaut wurde – quasi als kleine Spielerei.

Es hat sich aber nicht nur optisch etwas getan, sondern auch funktional. Es ist nun deutlich einfacher Inhalte nach einer bestimmten Kategorie zu filtern, zwischen Profilen zu wechseln oder die Suche zu starten, ganz egal wo man sich gerade in der App befindet.

This last year, I’ve been leading a UI refresh to make Netflix feel more fluid, delightful, and polished.

Today, all that work shipped!

Huge thanks to @nebson and @b3ll for helping bring this to life ❤️

Details below, but try it out yourself! pic.twitter.com/cZFb7c42Fd

— Janum Trivedi (@jmtrivedi) January 16, 2023