Netflix streicht Basis-Abo auch für Bestandskunden

Seit Oktober letzten Jahres bietet Netflix in Deutschland nur noch drei statt vier Tarifmöglichkeiten an. Das Standard-Abo mit Werbung, das Standard-Abo mit Full HD und das Premium-Abo mit 4K, HDR und 3D Audio. Das 7,99 Euro Basis-Abo wurde entfernt und Neukunden und Kundinnen mussten sich zwischen den anderen Tarif entscheiden. Bisher durften Bestandkunden und Kundinnen das Basis-Abo weiterhin nutzen, doch damit ist auch bald Schluss.

In Ländern, in denen das Standard-Abo mit Werbung angeboten wird, fällt das Basis-Abo künftig komplett weg. Das hat Netflix im Rahmen einer Investorennotiz angekündigt. Bestandkunden und Kundinnen müssen demnach auf ein anderes Abonnement umsteigen. Entweder man zahlt weniger und muss Werbung in Kauf nehmen oder man muss auf ein teureres Abo umsteigen. Der Startschuss fällt im zweiten Quartal in Großbritannien und Kanada.

Netflix generiert mit dem werbefinanzierten Abonnement richtig viel Geld. Im vierten Quartal 2023 stieg die Zahl der Mitglieder im Anzeigengeschäft um fast 70 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Der Werbetarif macht inzwischen 40 Prozent aller Netflix-Anmeldungen aus und Netflix legt viel daran, dass Targeting und das Tracking für Werbetreibende zu optimieren.

Netflix-Tarife in Deutschland

Standard-Abo mit Werbung für 4,99 Euro pro Monat : Videoqualität mit Full HD (1080p). Mit Werbeunterbrechungen. Download-Funktion nicht inbegriffen.

: Videoqualität mit Full HD (1080p). Mit Werbeunterbrechungen. Download-Funktion nicht inbegriffen. Basis für 7,99 Euro pro Monat : Videoqualität mit HD (720p). Werbefrei auf jedem Smartphone, Tablet, Computer oder Fernseher schauen. Downloads auf 1 Gerät möglich.

Standard für 12,99 Euro pro Monat : Videoqualität mit Full HD (1080p). Werbefrei auf jedem Smartphone, Tablet, Computer oder Fernseher schauen. Downloads auf 2 Geräten möglich.

: Videoqualität mit Full HD (1080p). Werbefrei auf jedem Smartphone, Tablet, Computer oder Fernseher schauen. Downloads auf 2 Geräten möglich. Premium für 19,99 Euro pro Monat: Beste Videoqualität mit Ultra-HD (4K) und HDR. 3D-Audio verfügbar. Werbefrei auf jedem Smartphone, Tablet, Computer oder Fernseher schauen. Downloads auf 6 Geräten möglich.

Welches Abonnement habt ihr abgeschlossen oder ist bei euch Netflix schon gekündigt?