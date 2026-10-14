Netflix zeigt die WM 2030: Alle 104 Spiele im Stream

Netflix baut das eigene Sportangebot weiter aus und wagt einen großen Schritt: Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2030 wird der Streamingdienst erstmals eine Männer-WM vollständig übertragen. Das berichtet das Unternehmen im eigenen Newsroom. Das Angebot gilt allerdings nur in Spanien und Andorra. Fußballfans in diesen Ländern können sich auf sämtliche 104 Spiele des Turniers freuen, und das zumindest teilweise auch ohne kostenpflichtiges Abo.

Ganz ohne Einschränkungen läuft das Ganze aber nicht. Netflix will täglich ein Spiel über bislang nicht näher benannte nationale Sender kostenlos zugänglich machen. Dazu zählen alle Partien der spanischen Nationalmannschaft sowie beide Halbfinals und das große Finale. Wer auch die restlichen Begegnungen verfolgen möchte, braucht dagegen ein Netflix-Abonnement.

Netflix plant offenbar ein umfassendes Programm rund um das Turnier. Neben den Live-Spielen soll es Sendungen vor dem Anpfiff, Halbzeitanalysen und Nachberichte geben. Außerdem ist für jeden Spieltag eine tägliche Zusammenfassung vorgesehen. Damit will der Streamingdienst nicht nur einzelne Partien zeigen, sondern Fußballfans ein Rundum-Paket bieten, das auch abseits des Spielfelds für Unterhaltung sorgt.

Die Rechte gelten nicht überall

Da sich das Angebot auf Spanien und Andorra beschränkt, können Zuschauer und Zuschauerinnen in anderen Ländern die Übertragungen daher nicht einfach über ihr reguläres Netflix-Konto abrufen. Ob und wie sich die geografischen Beschränkungen umgehen lassen, dürfte für manche Fans eine spannende Frage werden. Es könnte möglich sein, mit einem VPN-Dienst wie NordVPN oder Surfshark auf Netflix in Spanien oder Andorra zuzugreifen, allerdings weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass dies kein legaler Weg ist.

Der Deal passt zu Netflix‘ wachsendem Interesse am Live-Sport. Bereits zuvor sicherte sich die Plattform die US-Übertragungsrechte für die Frauen-Weltmeisterschaften 2027 und 2031. Mit der WM 2030 in Spanien und Andorra geht Netflix nun einen weiteren Schritt und erweitert sein Sportportfolio um eines der größten Ereignisse im internationalen Fußball.

In Deutschland hat man über MagentaTV übrigens auch eine vollkommen legale, aber kostenpflichtige Möglichkeit, alle Spiele der WM 2030 mit den Hauptgastgebern Spanien, Portugal und Marokko live ansehen zu können. Abos beginnen aktuell bei 11 Euro/Monat bei monatlicher Kündigungsmöglichkeit. Auch die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden ausgewählte Partien kostenlos übertragen.