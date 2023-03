Neu: ESR HaloLock 3-in-1 Ladestation & CubeNest Auto-Halterung mit MagSafe

Die ESR HaloLock 3-in-1 Ladestation (Amazon-Link) kann euer iPhone, eure AirPods und eure Apple Watch aufladen. Das iPhone wird zuverlässig per MagSafe gehalten, die AirPods lassen sich auf dem Standfuß der Station aufladen. Die Apple Watch wird hinter das iPhone gelegt, wobei der Ladepuck abnehmbar ist. Heißt: Ihr könnt den Watch-Ladepuck auch mitnehmen und unterwegs nutzen. So könnt ihr eure Uhr auch am MacBook oder einem USB-C Netzteil aufladen.

Im Lieferumfang sind zudem ein Ladekabel sowie ein Netzteil mit dabei. Der ansteckbare Apple Watch Ladepuck wird übrigens auch einzeln für 32,99 Euro verkauft. Die komplette Station kostet 62,99 Euro und kann ab sofort vorbestellt werden. Ein Datum zur Auslieferung fehlt aber noch.

ESR HaloLock 3 in 1 Watch kabelloses Ladeset, Magnetisches kabelloses Laden, Made for... Magnetisches 3 in 1 Laden: Lade dein iPhone, deine AirPods und deine Apple Watch zusammen auf; kompatibel mit iPhone 14/13/12 Serie, AirPods Pro/3/2,...

Starker Magnetverschluss: 1.000 g magnetische Haltekraft halten dein Handy während des Ladevorgangs sicher an Ort und Stelle, da integrierte Magnete...

ESR Ladestationen mit Lüfter

CubeNest Auto-Handyhalterung mit MagSafe

Aus dem Hause CubeNest gibt eine neue iPhone-Halterung für die Lüftungsgitter im Auto. Um für mehr Stabilität zu sorgen haben sich die Hersteller eine Art Dreibein ausgedacht. Über eine Stellschraube wird ein kleiner Haken in die Gitter eingeführt und justiert, zudem gibt es zwei Beinchen, die dann insgesamt für mehr Stabilität sorgen.

Mit dem Kugelgelenk lässt sich der Winkel einstellen und festzurren, zudem lässt sich das iPhone sowohl im Hoch- als auch Querformat verwenden. Der Hersteller verspricht 1,8 Kilogramm Magnetkraft via MagSafe. Die Verarbeitung ist hochwertig, eine Kevlar-Beschichtung sorgt dafür, dass nichts zerkratzt.

Die neue CubeNest Auto-Handyhalterung mit MagSafe wird für 26,99 Euro (Amazon-Link) verkauft.