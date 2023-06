Neu in iOS 17: Fotos schneller zuschneiden

Möchte man ein Foto zuschneiden, muss man mit iOS 16 erst auf den Bearbeiten-Button und dann auf das Zuschneiden-Icon drücken, um ein Foto entsprechend zuzuschneiden. Das ist nicht gerade intuitiv, mit iOS 17 wird der Arbeitsablauf erleichtert.

Wenn ihr in iOS 17 ein Foto öffnet und das Bild zoomt, erscheint oben rechts direkt das Zuschneiden-Icon. So gelangt ihr schnell in die Bearbeitung und könnt die Anpassung direkt übernehmen. Optional könnt ihr im Bearbeiten-Modus auch weitere Änderungen vornehmen, unter anderem könnt ihr das Bild begradigen, Filter anwenden, Effekte nutzen und mehr. Ein Auto-Modus kann die Bearbeitung übernehmen, oftmals sind die Ergebnisse wirklich gut.