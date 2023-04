Neu von EcoFlow: Mähroboter BLADE, Mini-Kühlschrank GLACIER & Klimagerät WAVE 2

EcoFlow, führender Anbieter für portable und umweltfreundliche Energielösungen, erweitert sein Sortiment an intelligenten Geräten für den Einsatz zu Hause und unterwegs. Der neue Rasenmäher-Roboter BLADE, der portable Kühl- und Gefrierschrank GLACIER und das mobile Klimagerät WAVE 2 nutzen die hauseigene EcoFlow Akkutechnologie und bieten energieeffiziente Lösungen für Haus, Garten und im Outdoor-Bereich.

EcoFlow BLADE: Kehrt auch hinter sich

EcoFlow BLADE ist der branchenweit erste intelligente Rasenmäher-Roboter, der den Rasen nicht nur trimmt, sondern auch automatisch kehrt. Optional kann er nämlich einen Behälter hinter sich her ziehen und so Blätter und Rasenschnitt aufnehmen. Zur Erledigung seiner Arbeit nutzt BLADE eine sensorgetriebene Umfelderfassung auf Basis fortschrittlicher Light Detection and Ranging (LiDAR) Technologie.

Der neue Gartenhelfer ist mit Navigations-Kapazitäten und automatischer Routenplanung ausgestattet. Dank des LiDAR-Sensors, der integrierten Kamera sowie dem Positionierungssystem auf Basis von X-Vision Real Time Kinematic Navigation (RTK) arbeitet BLADE innerhalb eines festgelegten Bereichs, der zuvor virtuell in der EcoFlow App festgelegt wurde. Im Unterschied zu anderen Mährobotern kann auf physische Begrenzungsmarkierungen verzichtet werden.

Blade verfügt über 4G-Konnektivität und eine integrierte eSIM-Karte, um dem Nutzer des Geräts eine durchgängige Standortkontrolle zu ermöglichen. Der intelligente Mähroboter wird mit einer „3+1“-Jahres-Garantie und kostenlosem Zubehör-Austausch für die gesamte Produktlebensdauer geliefert.

EcoFlow BLADE ist ab dem 26. April zum Preis von 2999 Euro erhältlich. Der Auffangbehälter kann separat für 799 Euro erworben werden. Das Bundle, bestehend aus EcoFlow BLADE und Auffangbehälter, wird für 3699 Euro angeboten.

EcoFlow GLACIER: Kühlt und friert

EcoFlow GLACIER ist mit einem integrierten Eiswürfelbereiter ausgestattet und bietet eine Kapazität von 298 Wattstunden. So könnt ihr die Gefrierkombination 40 Stunden im Kühlschrankmodus und 19 Stunden im Tiefkühlmodus betreiben. Zwei separate Aufbewahrungszonen sorgen mit unabhängiger Temperaturregelung für gleichzeitiges Kühlen und Gefrieren.

GLACIER ist mit einem leistungsstarken Kompressor ausgestattet und kühlt im Max-Modus in nur 15 bis 20 Minuten von 30°C auf 0°C herunter. Alternativ sorgt der Eco-Modus für einen effizienten Betrieb mit reduziertem Stromverbrauch und damit für eine längere Laufzeit. Die Kühl- und Gefrierbox lässt sich mit einem ausziehbaren Griff und integrierten Rädern bequem transportieren.

Das Gerät kann beliebig über Wechselstrom, ein Fahrzeugladegerät, via Solarmodul oder eine Stromtankstelle aufgeladen werden.

EcoFlow GLACIER ist ab dem 26. April zum Preis von 1199 Euro erhältlich. Der 298 Wh Zusatz-Akku ist separat zum Preis von 299 Euro verfügbar. Das Bundle, bestehend aus EcoFlow GLACIER und 298 Wh Zusatz-Akku, wird für 1399 Euro angeboten.

EcoFlow WAVE 2: Portables Klimagerät

Die mobile Klimaanlage EcoFlow WAVE 2 sorgt beim Camping im Zelt, im Wohnmobil oder Ferienhaus für mehr Behaglichkeit und Unabhängigkeit vom Wetter: An heißen Sommertagen bietet sie Kühlung, bei Kälte kommt sie als Heizgerät zum Einsatz. Als zweite Generation der WAVE-Serie von EcoFlow bietet WAVE 2 die schnellste Kühl- und Heizleistung in einem Gerät dieser Art, mit 5100 BTU Kühl- und 6100 BTU Heizleistung bei einer Nutzfläche von 10m².

Das Gerät weist im Vergleich zum Vorgänger um 22 Prozent reduzierte Maße auf und lässt sich bequem transportieren und verstauen. Mit seinem 1159 Wh Zusatz-Akku bietet WAVE 2 bis zu acht Stunden Betriebszeit. Laufzeit und Leistung lassen sich über die EcoFlow-App komfortabel kontrollieren und steuern. Dabei sorgen unterschiedliche Modi, darunter Eco, Sleeping und Fast, anpassbare Temperaturen und Einstellungen für einen Betrieb ganz nach persönlichem Bedarf.

EcoFlow WAVE 2 kann mit Wechselstrom, Gleichstrom, via Generator oder Solarzellen aufgeladen werden. Der Anschluss an eine tragbare EcoFlow Stromquelle ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 18 Stunden. Über den Solareingang mit bis zu 400 W versorgen erneuerbare Energien das Gerät und unterstützen damit einen nachhaltigen, netzunabhängigen Lebensstil.

EcoFlow WAVE 2 ist ab dem 15. Mai zum Preis von 1199 Euro verfügbar. Der 1159 Wh Zusatz-Akku ist separat für 899 Euro erhältlich. Das Bundle, bestehend aus EcoFlow WAVE 2 und 1159 Wh Zusatz-Akku, wird für 1999 EUR angeboten.