Neu von Logitech: Logitech MX Keys S & Logitech MX Anywhere 3S starten

Auf der Tastatur Logitech MX Keys tippe ich schon seit mehreren Jahren meine Texte. Für mich handelt es sich um die beste Tastatur und ab sofort gibt es eine Neuauflage. Die Logitech MX Keys S (Amazon-Link) kann ab sofort für 119 Euro bei Amazon gekauft werden und ist erstmals in der kompletten Größe mit Nummernpad auch in einer hellgrauen Variante erhältlich.

Als weitere Neuerungen ist zu erkennen, dass die neue Logitech MX Keys S über den neuen Logi Bolt Empfänger funkt. Weitere Neuerungen sind nicht ersichtlich, weiterhin gibt es kugelförmige Tasten, die für die Fingerspitzen geformt sind, eine intelligente Beleuchtung, die per Options+ App angepasst werden kann, Multi-Device Support, Bluetooth Low Energy und bis zu 5 Monate Akkulaufzeit (ohne Beleuchtung). Zudem wurde die Tastatur zu 26 Prozent aus zertifiziertem, recyceltem Postconsumer-Kunststoff hergestellt, die hellgraue Variante immerhin noch aus 11 Prozent.

Klickt euch gerne in meinen alten Testbericht für weitere Details.

Logitech MX Anywhere 3S klickt jetzt leise

Die Logitech MX Anywhere 3S ist jetzt ebenfalls erhältlich. Die kleine Maus wurde aktualisiert und klickt jetzt auch deutlich leiser und kann mit dem MagSpeed-Scrollrad mit 1000 Zeilen pro Sekunde umgehen. Die Logitech MX Anywhere 3S misst 100,5 x 65 x 34,4 Millimeter und ist nur 99 Gramm schwer. Sie eignet sich für kleinere Hände und ist sehr portabel. In der Logitech Options+-App lassen sich Einstellungen tätigen und Tasten frei belegen. Der integrierte 500 mAh Akku hält rund 70 Tage durch, eine Schnellladung von einer Minute ermöglicht drei weitere Nutzungstunden. Mit dem 8K DPI-Sensor funktioniert die Maus auf allen Oberflächen.

Die Logitech MX Anywhere 3S kostet 99,99 Euro und ist in den Farben Graphit, Hellgrau und Rosa verfügbar.