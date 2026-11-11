Neue AirPods-Firmware: Apple spielt Update 9B47 aus

Apple hat heute ein frisches Firmware-Update für gleich mehrere Kopfhörer-Modelle veröffentlicht. Es gilt für die AirPods Pro 2, die AirPods Pro 3, die AirPods 4, die AirPods 5 und die AirPods Max 2. Die Software trägt die Build-Nummer 9B47 und löst damit die Versionen 9A348 und 9A350 ab.

Was steckt im Update?

Genau das weiß bislang niemand, denn Apple hält sich mit Details noch zurück. Immerhin lief die Firmware in den vergangenen Wochen im Beta-Test, sodass sie nicht völlig überraschend kommt. Ein Support-Dokument zu den AirPods soll jedoch bald mit Informationen zum Inhalt aktualisiert werden. Bis dahin bleibt offen, ob es um Fehlerbehebungen, neue Funktionen oder beides geht.

So kommt die Firmware auf deine AirPods

Ein klassisches Software-Update zum Antippen gibt es bei den AirPods nicht. Stattdessen läuft die Aktualisierung im Hintergrund: Du verbindest die Kopfhörer mit einem Apple-Gerät, etwa dem iPhone, und schließt sie zusätzlich an die Stromversorgung an. Danach heißt es Geduld haben, denn die Installation kann ein paar Stunden dauern. Am besten lässt du die AirPods also einfach über Nacht am Ladegerät liegen und kümmerst dich um nichts weiter.

Fazit

Auch ohne Release Notes spricht wenig dagegen, die Kopfhörer einmal ans Netz zu hängen. Den Fortschritt kann man zwar nicht aktiv verfolgen, dafür ist der Aufwand minimal. Sobald Apple das Support-Dokument aktualisiert, liefern wir die Details nach.