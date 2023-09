Neue Apple-USB-C-Adapter und Kabel im Apple Store

Mit der Vorstellung der neuen iPhone-15-Serie hat Apple dem Lightning-Anschluss auf Wiedersehen gesagt und den Wechsel auf USB-C auch für seine iPhones vollzogen. Somit lassen sich nun also Macbook, iPad und iPhone über das gleiche Kabel laden. Eine Chance für Apple also, neue Kabel und auch einen neuen Adapter in die Produktpalette aufzunehmen.

Der neue Adapter im Sortiment ist ein USB-C-auf-Lightning-Adapter, der für satte 35 Euro im Apple Online Store bestellt werden kann und der euch ermöglichen soll, Lightning-Zubehör an euer neues iPhone anzuschließen.

Wer direkt auf USB-C-Kabel wechseln möchte, kann im Apple Store dazu nun auch diverse neue Kabel erwerben. Für 25 Euro erhaltet ihr zum Beispiel ein ein Meter langes 60W-USB-C-Kabel. Für zehn Euro mehr, also für 35 Euro könnt ihr auf ein Kabel von zwei Meter Länge und 240W Ladeleistung upgraden. Dazu sei gesagt, dass 240W ein Vielfaches der Ladeleistung aller Apple-Geräte ist, die es derzeit gibt (inklusive des High-End-Macbooks, das mit einem 140W-Ladegerät kommt).

Wer sich für ein iPhone 15 Pro oder iPhone 15 Pro Max entscheidet, der könnte das 79 Euro teure Thunderbolt 4 (USB‑C) Pro Kabel gebrauchen. Das Kabel ist ein Meter lang und unterstützt Datenübertragungen von bis zu 40 Gbps, was etwa 20-mal so schnell ist wie USB 2. Auch Schnellladen wird unterstützt, allerdings nur bis zu 100 Watt. Für 149 Euro könnt ihr das Kabel mit einer Länge von 1,8 Meter kaufen; die drei-Meter-Variante gibt es für 179 Euro.

Mit dem Wechsel auf USB-C hat Apple in jedem Fall einen Schritt in Richtung größerer Kompatibilität mit anderen Anbietern gemacht. Schließlich wird die Technologie nicht nur von Apple, sondern seit geraumer Zeit auch von anderen Unternehmen verbaut. Ob es in Sachen die teuren Apple-Ausführungen braucht, dürfte Geschmacksache sein.