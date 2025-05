Neue Mac-Chips, KI-Server, sowie AirPods und Apple Watch mit Kamera in Arbeit

Die Gerüchte-Küche brodelt mal wieder. Wie Bloomberg berichtet, soll Apple derzeit an neuen AirPods und einer neuen Apple Watch arbeiten, die jeweils mit einer Kamera ausgestattet sein sollen. Auch soll das Unternehmen laut Bloomberg an neuen KI-Servern und neuen Mac-Chips arbeiten. All diese neuen Produkten könnten es 2027 auf den Markt schaffen.

Wie Bloomberg berichtet, arbeite Apple derzeit an einem Chip, den es „Nevis“ genannt hat und der eine Apple Watch spicken soll, die mit einer Kamera ausgestattet sein wird. Ein ähnlicher Chip, mit Codename „Glennie“, soll für die AirPods in Arbeit sein. Beide Chips sollen 2027 fertiggestellt werden, sodass ein entsprechender Produktlaunch von Apple Watch und AirPods im selben Jahr folgen könnte.

Laut Insider Ming-Chi Kuo soll es sich bei den geplanten Kameras der AirPods um Infrarot-Kameras handeln, die das Spatial-Audio-Erlebnis verbessern sollen, wenn man die AirPods zusammen mit der Vision Pro nutzt. Auch könnten die Kamera eingesetzt werden, um Fingergesten zu interpretieren und eine solche Steuerung zu ermöglichen. Mark Gurman geht davon aus, dass diese Kameras vornehmlich, Apples „KI füttern“ sollen.

Die Kameras der Apple Watch sollen vor allem für die Nutzung von Visual Intelligence gedacht sein, und so den Nutzern ermöglichen detaillierte Informationen über ihre Umwelt zu erhalten.

Für das Aufnehmen von Fotos oder für FaceTime-Anrufe sollen beide Kameras allerdings nicht gedacht sein.

Auch neue Mac-Chips in Arbeit

In Sachen Mac-Chips hat Apple laut Bloomberg drei neue Chips in der Entwicklung: „Komodo“, der sich als neuer M6-Chip erweisen könnte, „Borneo“, der der M7-Chip werden könnte und „Sotra“, der ein noch fortschrittlicher Mac-Chip sein müsste.

Ebenso befänden sich weitere Chips in der Entwicklung, die für Apples KI-Server gedacht sind. Diese Chips werden Apple-Intelligence-Anfragen verarbeiten.

All diese Chips sollen ebenfalls 2027 fertiggestellt werden. Dabei werden verschiedene Modelle produziert, die jeweils über die doppelte, vierfache und achtfache Anzahl an CPUs und GPUs verfügen sollen als der aktuelle M3 Ultra.